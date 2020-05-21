員林圖書館設紫外線圖書除菌機 民眾借書還可參加抽獎
新冠肺炎防疫期間，彰化縣員林市長游振雄鼓勵市民借閱書籍回家閱讀，即日起至6月9日圖書館舉辦「用心消毒 安心閱讀」推廣活動，民眾每次借閲8本以上圖書可蓋章集1點，集滿3點即可參加抽獎，活動結束後將公開抽出30位幸運讀者各贈送防疫宣導品1份。
員林市立圖書館於最近完成年度圖書盤點作業，全館館藏圖書共13萬8728冊，配合新冠肺炎防疫目前一、二館皆設置紫外線圖書除菌機供民眾借閱書籍使用，民眾進、出館採電子化實名登記作業，已辦過借書證民眾，只要出示借書證或身分證掃描即可完成實名登記作業，不用填寫進出、館登記單，減少病毒接觸傳播的機會。
游振雄表示，公所已請專業消毒公司進行全館圖書消毒作業，打造安心閱讀環境，目前個人借書證可借30本、家庭借書證可借60本，仍鼓勵民眾盡量把書借回家看，在防疫期間也能繼續推展閱讀提升市民學習的軟實力。
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