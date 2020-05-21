南投國姓福龜社區玩巧思 荒地枯澤變身生態公園

南投縣國姓鄉福龜社區向縣府申請40萬元經費，號召居民和志工以「福龜」為意象，改造旅外村民提供的荒廢土地，不僅重新鋪設石板花徑、空心磚和桌椅，接引山泉水活化枯澤，更遍植絲瓜芒果的「可食廊道」，成功打造絕美生態公園。

福龜社區發展協會指出，當地村民黃量滄因在地旅外發展有成，考量社區內活動空間不足，因此無償提供土地供居民使用，而該土地上僅有老柳樹及幾座老舊涼亭，看起來有些荒涼，公共設施也不足，社區因此向縣府申請40萬元經費改善。

福龜社區協會理事長張國華說，考量在地福龜意象鮮明，且當地居民多務農，對友善環境有共識，因此將該片土地規劃為生態公園，而在獲得補助後，社區志工和居民全都動了起來，協力打造專屬當地的福龜生態公園。

原本垂柳老樹旁的乾枯髒亂的枯澤，在眾人整理乾淨後，以黏土加水泥重鋪池底提高保水力，在接引山泉水注入放養錦鯉和福壽魚，搖身一變成為活水生態池塘；園內花徑則以天然石板鋪成，更將連經久耐用的空心磚和石板堆疊成涼亭桌椅。

而為強化福龜意象，居民以草皮、卵石和土塑形成栩栩如生的「福龜」，周圍使用生長力旺盛的蔓花生植被，尾巴後方卻寬約50公分的平坦韓國草；社區總幹事蔡義雄說，平坦的草皮是居民巧思，看起來就像是福龜爬向生態池後留下痕跡。

此外，福龜社區志工沿著園區內步道種植大花紫薇、蝶豆花、無花果、神祕果、玉米、絲瓜和芒果等花卉蔬果，形成一條隨季節開花結果的「可食廊道」，未來果實收穫都將能供給社區居民，甚至來訪的遊客食用。