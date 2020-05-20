520我愛你好日子 彰化登記結婚人數爆量

今天是5月20日，依照往例，登記結婚的人數比平時多，彰化縣今天共有243對新人登記結婚，比去年117對多出許多，26鄉鎮除了二水鄉外，其餘鄉鎮市都有新人登記，其中員林市大爆量登記數有42對最多，其次是彰化市有37對。

今年是2020年，搭配今天日期諧音就是「愛你愛你我愛你」，彰化市民曾瑞明昨天與交往3年的女友謝雯欣登記結婚，兩人身穿喜氣的紅色到戶所，謝雯欣說，今年5月原本規畫辦婚禮，因逢疫情而延期，但仍如期在520登記，還是特別請假前來，還為此買了新洋裝，相當慎重。施姓男子則在今年1月完婚，也選在昨天登記。