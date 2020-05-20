髒亂點變公園 台中市大里公園23公園動工
台中市大里區大元里長期缺乏運動休憩場所，居民必須到隔壁里的公園散步、運動，經地方鄉親積極爭取，副市長令狐榮達今舉辦動工典禮，要將荒廢已久的公兒23市有公園預定地開闢興建為公園，地方人士均感高興。
令狐榮達說，公園將打造為包括綜合攀爬遊具、鳥巢式鞦韆、生態親水空間、輪椅式轉盤等讓老少各年齡層、身障族皆能同樂的園地，預計11月底可以完工；未來也規劃在附近興建大元、中新里活動中心。
立委何欣純指出，土地尋找不容易，大元里唯一僅存的公園用地閒置多年，因欠缺管理成為地方髒亂點；從地方陳情用地需求到完成撥用程序，並辦理規劃設計、發包，今天終於動工，讓民眾多一個可用來散步運動、休憩的綠地空間，也將原本地方的髒亂點改造為社區公園，提升附近民眾生活品質，居民都十分期待。
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