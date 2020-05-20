髒亂點變公園 台中市大里公園23公園動工

台中市大里區大元里長期缺乏運動休憩場所，居民必須到隔壁里的公園散步、運動，經地方鄉親積極爭取，副市長令狐榮達今舉辦動工典禮，要將荒廢已久的公兒23市有公園預定地開闢興建為公園，地方人士均感高興。

令狐榮達說，公園將打造為包括綜合攀爬遊具、鳥巢式鞦韆、生態親水空間、輪椅式轉盤等讓老少各年齡層、身障族皆能同樂的園地，預計11月底可以完工；未來也規劃在附近興建大元、中新里活動中心。