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員農校友花藝大師齊云出手 員林火車站花卉藝術好國際　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
國際花藝大師齊云是員農校友，和學弟妹完成員林火車站的花卉裝置藝術。記者簡慧珍／攝影
國際花藝大師齊云是員農校友，和學弟妹完成員林火車站的花卉裝置藝術。記者簡慧珍／攝影

新冠肺炎疫情衝擊花卉產銷，農糧署出手救產業，和花卉大縣的彰化縣政府、4個農會合作，在縣內8個台鐵車站舉辦花卉裝置藝術展，其中員林火車站本周花藝由國際知名大師齊云帶領員林農工學弟妹布展，造景錯落有致，令人眼睛為之一亮。

台鐵提供縣內8個火車站大廳作為「一馨向農、幸福城市、美麗啟航」花藝展場，員林火車站第一周是員林農工學生自我展現的作品，本周由員農校友花藝大師齊云設計，帶領學弟妹修剪花材，啟發設計靈感，花藝作品展現多層次的視覺藝術美感，員農學生獲益良多，齊聲感謝學長不吝傳承經驗。

員農校長林玉芬表示，學生很難得有如此良機獨挑大梁布展，能得到校友齊云出手指導，學生從中領悟原來花藝可以藉由花器的擺設，作出豐富而多樣的呈現，也學習到花藝設計不能只看一、兩個面向，插花的同時應從不同角度觀看，讓花藝作品完整，每個面向都看到不同的風景；下一展期仍由齊示指導，將給學生更多的創意空間。

彰化縣切花種植面積約962公頃，占全台總種植面積31%，國內外各項活動與喜慶因新冠肺炎疫情而停辦，嚴重影響花卉產業，農糧署和彰化縣政府攜手輔導4個花卉產地農會和合作社推動校園花卉教育、舉辦交通節點設置花卉裝置藝術等系列活動。

國際花藝大師齊云指導員農學弟妹完成員林火車站的花卉裝置藝術。記者簡慧珍／攝影
國際花藝大師齊云指導員農學弟妹完成員林火車站的花卉裝置藝術。記者簡慧珍／攝影
國際花藝大師齊云指導學弟妹修剪花材，完成員林火車站第二周的花卉裝置藝術。圖／員農提供
國際花藝大師齊云指導學弟妹修剪花材，完成員林火車站第二周的花卉裝置藝術。圖／員農提供
國際花藝大師齊云是員農校友，指導學弟妹完成員林火車站的花卉裝置藝術。記者簡慧珍／攝影
國際花藝大師齊云是員農校友，指導學弟妹完成員林火車站的花卉裝置藝術。記者簡慧珍／攝影

新冠肺炎 火車站

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