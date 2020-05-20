林佳龍整併戶政所盧秀燕喊停 民政局：科技成熟再辦理

台中市前市府團隊曾辦理東勢地區4個戶政事務所整併業務，以精簡人力，節省公帑，不過盧市府上任後叫停，市議員李天生20日質詢強調，好的政策應該不分顏色繼續推動，不過民政局長吳世瑋表示，經評估意義不大，因而簽報市長同意暫緩辦理。

李天生指出，台中市有29個行政區，不過只設置26個戶政事務所，這是前市府團隊依內政部規定，將員額編制不多的小型戶政所進行整併，並自107年5月1日將山城東勢、神岡、新社、和平等4個戶政所，整併為「東勢戶政事務所」，只設置1名主任，其他3地戶政所降編為辨公處，並沒有主任、秘書編制。

李天生強調，科技發達後，民眾辨理戶政業務快速、方便，甚至可以異地申辦，因此戶政所整併業務應該不分藍綠繼續推動，達到市府瘦身及提高行政效率的目的，目前甲安埔地區，各戶政所員額制不多，大安戶政所只有7人，外埔戶政所只有9人，就值得列入整併，更何況其他直轄市都已完成戶政所裁併工作，只有台中市放棄執行，是要安插選舉有功人員？或是提拔親信？

民政局長吳世瑋說明，經評估，戶政所整併只是減少1位主任，加上發生狀況無人負責，意義不大，為避免民眾洽公往返奔波，尤其像和平等區山高路遠，因而簽報市長同意暫緩辦理，希望在科技成熟後再考慮辨理。