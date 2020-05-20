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印度返台記者解隔離 製作影片答謝檢疫人員辛勞

中央社 / 彰化20日電

印度搭乘華航包機的民眾今天解除隔離，100多名民眾從中部的隔離檢疫所搭乘遊覽車返家，其中在印度擔任記者的尤芷薇也在臉書貼出檢疫期間製作的影片，感謝檢疫所人員辛勞。

搭乘華航專機從印度返台的129人，5月5日早上搭乘8輛遊覽車前往位於中部的2個檢疫所，114名國人及15名外籍人士在檢疫所人員引導下，完成入住程序，進行14天的隔離檢疫，今天隔離檢疫期滿，在2個檢疫所接受檢疫的民眾上午搭乘遊覽車離開檢疫所。

其中，在印度擔任中文媒體記者的尤芷薇，創立「印度神尤遊印度」臉書粉絲專頁，分享在印度的所見所聞，尤芷薇也搭乘華航包機從印度回到台灣，在中部檢疫所接受14天的隔離檢疫，並在臉書貼出檢疫所內供應的伙食照片，也製作影片，表達對檢疫所人員的感謝。

尤芷薇表示，台灣比較安全，很多人選擇一定要回到台灣，因為大家都清楚，台灣的隔離檢疫所和印度相比做得很好，她也要謝謝檢疫所人員在這14天的照顧。

印度 遊覽車 華航

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