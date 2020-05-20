社福團體募款缺口大！ 江啟臣當一日志工送愛

社福團體受疫情衝擊，捐款收入大減，國民黨主席江啟臣今日上午前往台中市信望愛智能發展中心「東勢小作所」，參加一日愛心志工活動，除問候偏鄉地區心智障礙學員外，也當一日志工製作愛天使手工娃娃，協助受疫情衝擊的弱勢照護機構。

台中市信望愛智能發展中心執行長林寶珍表示，受疫情衝擊，中心的捐款減少15%，因此將午餐改為團膳，節省人事成本與支出；東勢小作所提供學員技能訓練，學員也努力手作作品銷售，彌補募款缺口。

江啟臣表示，許多弱勢照護機構受新冠肺炎疫情衝擊，影響原有捐款收入，原本的手作商品販售收入也大不如前，期盼可以透過這次擔任一日志工拋磚引玉，呼籲各界對弱勢照顧機構多給予關懷。