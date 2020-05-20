議員質疑沒有處理農地違章決心 王惠美：工業用地不足

彰化縣議會今天的縣政總質詢，時代力量議員吳韋達及國民黨籍縣議員鄭俊雄均關切農地違章問題，吳韋達指彰化縣內違章工廠不斷增加，如失火也會成為公安問題，但縣府卻沒有處理違章的決心，縣長王惠美答詢表示，違章工廠是歷史共業，因縣內工業用地不足才會出現這個問題，縣府大力推動二林精密機械產業園區就是為了解決工業用地不足問題。

吳韋達在質詢時，表示曾向縣府建設處詢問縣內違章工廠的數量，建設處告知從民國107年至今只拆除8間，也有環保團體將彰化縣內曾發生大火的工廠，在地圖上標示出來，如果縣府未處理，一旦違章工廠失火，消防弟兄還要冒生命危險救火。

吳韋達說，他調出google的衛星地圖做比對，發現農地上的工廠不斷增加，他發現地方稅務局人員會自己調地圖比對，要求工廠補稅，不解為何建設處就沒有辦法像稅務局一樣，藉由地圖去了解農地工廠的情形，要求兩局處做好橫向聯繫。

吳韋達認為彰化縣政府沒有處理農地違章工廠的決心，但縣長王惠美欲回應時，只提到「違章工廠是歷史共業」，卻未獲充分說明，直到國民黨籍議員鄭俊雄也質詢彰化農地違章處理問題時，才得到進一步答覆。

王惠美說，彰化縣的工業用地不足，有一些廠家想要擴廠或者從事製造業，確實都找不到工業用地，而且像是全興工業區、芳苑工業區的工用地一坪土地都是10幾萬，單單土地的取得就要5千萬甚至是上億，對於他們是很大的負擔，再加上要蓋工廠，投資成本更大，所以才造成很多人選擇就近在自己的土地做相關施設，形成歷史共業