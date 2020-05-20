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「蝸牛與黃鸝鳥」歌詞係金A 葡萄園青農養雞鴨吃蝸牛
民歌「蝸牛與黃鸝鳥」曾經膾炙人口，彰化縣埔心鄉青農胡志豪接棒管理父親的葡萄園，發現這首歌很寫實，真有蝸牛吃葡萄，為了對付這些扁蝸牛，胡志豪採用草生栽培，飼養土雞、鴨子吃蝸牛和害蟲也吃雜草，回歸自然的農法讓露天栽種葡萄長得又大又甜。
埔心鄉公所和福興鄉農會今天在古月葡萄農場聯袂行銷葡萄、洋香瓜。埔心鄉長張乘瑜說，埔心鄉葡萄品質好，參加全葡萄評鑑都名列前茅，現在露天栽種葡萄進入盛產期，民眾可到埔心遊玩，享受採果樂和品嘗葡萄。福興鄉長蔣煙燈表示，福興青農陳照委栽種溫室洋香瓜，高甜度，品質媲美日本進口水果，民眾吃了必有大飽口福的感覺。
古月葡萄農場場長胡志豪說，20年前退伍返鄉接下父親的葡萄園，參考國內外先進栽種技術，決定採用草生栽培，父親極力反對並撇下一句話「汝會刈草刈到哭」，他到農業改良場上課，把有機栽培導入葡萄園，拌入大量有機質改善土壤酸度，種草和飼養雞、鴨、鵝，徹底揚棄施用化學肥料，回到自然栽培。
改變農法的最初10年，胡志豪不斷嘗試和修正，收成並不好，逐漸掌握到栽種技術要領，別人葡萄園苦於氣候變遷的豪大雨造成裂果，胡志豪的果園植草具有涵養水土功能又做好排水，不為大雨所苦，收成情形良好，種出來的葡萄像好茶，有「回甘」的味道，廣受消費者喜愛。
福興鄉晨照溫室洋香瓜的管理人陳照委30歲，兩年前返鄉務農，上網看遍國內農產品，認為溫室洋香瓜是高經濟作物，栽種技術門檻也高，不容易被複製。他表示，每分地盆栽1600株洋香瓜，單株單顆，今年第三次採收，他從前兩次經驗學會順時而種，不同季節種植不同品種，以提高良品率。
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