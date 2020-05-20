彰縣農地違章工廠不斷增加 王惠美：歷史共業

彰化縣議會今天進行縣政總質詢，時力議員吳韋達指出，彰化縣內違章工廠不斷增加，若失火將成為公安問題，質疑縣府沒有處理違章決心；縣長王惠美說，違章工廠是歷史共業。

彰化縣議會第19屆第3次定期會今天議程安排縣政質詢，依序由吳韋達、中國國民黨籍彰化縣議員黃千宴等人質詢，王惠美以及縣府所有一級局處首長則應邀備詢。

吳韋達質詢時指出，自己向縣府建設處詢問縣內違章工廠數量，建設處告知從民國107年至今，只拆除8間，也有環保團體地球公民基金會將彰化縣內曾發生大火的工廠在地圖上標示出來，如果有違章工廠失火，消防弟兄還要冒生命危險救火。

吳韋達說，他調出google的衛星地圖比對，發現農地工廠不斷增加，也發現地方稅務局人員會自己調地圖比對，要求工廠補稅，但建設處為何就沒辦法像稅務局藉由地圖，了解農地工廠情形，他要求兩局處做好橫向聯繫，也批評縣府沒有處理農地違章工廠的決心。

王惠美則回應，農地違章工廠議題是歷史共業，政府應該幫忙解決；彰化縣內的工業用地不足，許多工廠要擴建時，發現土地價格很高，縣府也發現這個問題，才會大力推動二林精密機械產業園區，解決工業用地不足的問題。