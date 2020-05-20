台中數位治理局遙遙無期？ 研考會：財源與員額不足

台中市議員楊典忠關心市府成立數位治理局的期程及進度，研考會主委吳皇昇表示，市府推動數位治理的目標不變，現階段首要解決數位政策定位不明確，另行政面則有財源和員額不足的問題。

台中市政府105 年開始辦理數位治理局相關法治程序作業，107年議會三讀通過並在同年完成數位治理局組織規程修訂審議、提報市政會議通過，函報內政部及考試院其組織規程完成備查，數位治理局組織規程108年生效。

吳皇昇指出，成立數位治理局政策明確，清楚定位，才不致因倉促成立而空洞化，研考會資訊中心從「數位民主」「數位服務」及「數位行政」著手，積極協調解決財源員額問題。

資訊中心研擬市民可以一機在手享有市民相關的市政服務和公共費用繳納的服務，目前數位市民政策正與各局處介接可數位化的服務，如停車費繳納、國運中心費用、ibike租借扣抵、圖書館借閱、捷運與公車系統的整合，市政訊息，整合平台。

楊典忠指出，台中市2013年獲全球智慧城市首獎，2015年也獲選IBM全球智慧城市大挑戰，市議員楊典忠指出，現任市府在去年智慧城市創新運用獎六都唯一沒獲獎，直到今年再獲兩獎項，但市府工作報告隻字未提，楊典忠質疑台中市政府是否還要推動智慧城市？！

楊典忠詢問研考會主委吳皇昇，今年獲獎內容完全未發佈訊息？吳皇昇表示會請新聞局協助宣傳。楊典忠則表示，指城市發展沒有競爭力，就是退步。他到水湳經貿園區及梧棲社宅了解創新政策執行成果，他認為，這些創新作法研發治理單位應持續精進。

研考會資訊中心表示，智慧城市創新應用獎是台北市電腦公會2014年起舉辦，以往各機關各自報名，未經過統籌和推薦，資訊中心去年起盤點有潛力的系統或政策參賽，增加獲獎機率。吳皇昇說明，後續將持續精進台中市在智慧應用精進，藉公私協力合作參與。