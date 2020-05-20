農民灌溉用水看天？ 議員施志昌爭取台糖放流水灌溉

現在雖值梅雨季，農民仍擔心缺水可灌溉，台中市議員施志昌今天邀集台糖公司與台中市政府環保局討論台糖外埔畜殖場之回收水與放流水供農民使用的可行性，台糖表示樂觀其成促成地方循環經濟。

環保局表示，放流水可立即供農民使用，回收水則須先變更廢（污）水簡易排放許可之回收水登記內容，經環保局審查通過後，即可供農民使用。

施志昌表示，近幾個月降雨較少，近幾日才因鋒面降雨稍微緩解農民灌溉用水需求，但為了穩定溪底農民用水供給，台糖外埔畜殖場有回收水與放流水兩種，回收水主要是用來澆灌場區花木與清洗圈舍；而放流水則是廠區內的廢水。希望台糖外埔畜殖場這些處理過後之放流水與回收水能供農民使用。

台糖外埔畜殖場長吳永風表示，地方的循環經濟一直是台糖努力的方向，施志昌議員一直在努力。這次透過他牽線，讓水資源可以充分被農民重複利用，也可以降低民眾近期缺水的困擾；估計回收水一天申請量可達983立方公尺，而放流水一天申請量可達955.31立方公尺，現在初步每日約400至500公噸的放流水可供農民申請。

環保局水保科股長張雅棋表示，放流水如果不需改變放流位置即可供農民使用；而回收水則須先變更廢（污）水簡易排放許可之回收水登記內容，經環保局審查通過後，即可供農民使用。