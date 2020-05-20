扶輪社助大甲高中體育生 學生英文聽說能力大進步

大甲中央扶輪社扶助大甲高中體育班學生，引介外籍學生到大甲高中就讀，和甲中體班學生中英文交流，學生昨晚以英文演講接力，介紹各自的運動項目，還描述訓練過程中的酸甜苦辣，校方和扶輪社欣喜發現體育班學生英文能力大進步。

大甲中央扶輪社的社友多為大甲地區成功的企業家和醫師，他們認為體育選手給人的印象都是力與美的展現，當他們看到體育班學生竟然可以用著流利的英語演講時都讚嘆不已。

大甲高中的體育班有奧運選手的搖籃之稱，共有3個專項：手球、田徑與自由車，大甲高中手球隊曾在全國中等學校運動會中創下13連霸紀錄，為台灣高中手球常勝軍，田徑隊與自由車隊也培育出多位全國紀錄保持人，田徑隊校友張銘煌、林家瑩、陳傑、向俊賢等人也都是歷屆奧運代表隊選手，自由車隊馮俊凱校友更是今年東京奧運自由車參賽選手。

大甲中央扶輪社扶助大甲高中體育班學生英文能力已2年，去年扶輪社引介5名來自不同國家的外籍學生到大甲高中就讀，利用晚上體育班學生晚自習的時間，與體育班學生中英交流、教學相長，外籍學生指導體育班學生進行英語對話，增強體育班學生口語能力，並與外籍生分享國內、外比賽的經驗與歷程。

今年因為疫情影響，為降低傳染的風險，晚自習改為在各自的房間自學，讓學生學習英文不中斷，扶輪社幫助學生手機下載英文APP，鼓勵學生利用晚上自習時間使用手機學習英文聽與說，每星期讓學生彼此背誦並登記背誦次數，每學期背誦次數最高的同學再給予獎勵。學生們昨天在扶輪社例會的英文演說中，在台下時都會緊張與擔心說得不好，但當站到講台上時都能勇敢且大聲的以英文介紹自己的項目和分享自己的故事。

大甲高中校長蕭建華表示，昨晚的英文分享帶給許多人很多的感動，因為這些學生是在陳述自己的生命故事，自由車隊雷媖琇說，她做好了萬全的準備，讓自己能在舞台上發光發熱，拿下了全國高中青年組冠軍。手球隊姚奕菁說，原本冠軍就在眼前，但因為一些失誤，而錯失奪冠的機會。成功不是成長唯一的途徑，失敗後的學習，也是寶貴的經驗。