南投市綠美橋變藍、變紅討論熱烈 將在第二期工程確定

南投市地標綠美橋15日恢復通車， 原本橋身漆成藍白色，有民眾希望改回原有的紅色拱橋。但通車5天以來，南投市民稱道上下班交通方便多了，也有人認為藍白色的橋身襯托藍天，相當搭配看起來很舒服，希望縣府維持藍白色，也可省下幾百萬元經費。

南投縣建設處長李正偉說，綠美橋第二期工程預計在9月開始，現在支持紅色、藍白色的意見都有，希望利用這段時間，聽取更多民眾的意見，在第二期工程時決定顏色，事實上，綠美橋白天藍白橋身，但晚上會透過燈光，重現紅色拱橋，讓縣民可以體驗綠美橋的不同風情。

南投縣政府去年執行前瞻計畫綠美橋工程，改善橋體結構鏽蝕、人行步道，並新設木平台生態解說空間、人行階梯與燈光照明等，一併重新上漆；原訂今年2月通車，但施工過程發現部分路基不穩，考量安全緊急變更設計補強安全結構，在5月15日重新開放通行。

考量友善貓羅溪生態和地景，改漆為藍白色，以降低橋體顏色衝突性，讓新設的LED投射光雕系統在白底襯托下展現多彩效果，但因當地公所與民眾對更換顏色有意見，縣府考慮順從民意，改為紅色原貌。

通車5天來，不少民眾認為，藍白色的橋很柔和，搭配藍天白雲夕陽，讓綠美橋層次更豐富，希望不要再花大錢漆成紅色；但也有市民認為，紅色才是印象中的綠美橋，才是南投的地標。陳姓市民說，綠美橋橋面不平整，下雨容易積水，希望能儘快改善。

李正偉說，綠美橋改善，主要是考量蘭南方澳大橋倒塌後，希望重新作橋樑安全檢測和除銹、防銹和橋樑減重和生態環境品質提昇，將原本較重的橋體護欄改成輕量的鋼材構造。重新檢測並去除橋體鏽蝕，面漆也改為和生態環境較結合的藍白色的塗裝。