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謝典林整合資源 捐贈1萬份酒精噴瓶給社福及警察單位

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（前排左4）頒獎表揚給熱心捐贈1萬份隨身酒精噴瓶的單位及個人，以及慈廣寧慈善團等志工 。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（前排左4）頒獎表揚給熱心捐贈1萬份隨身酒精噴瓶的單位及個人，以及慈廣寧慈善團等志工 。記者劉明岩／攝影

國內新冠肺炎疫情漸趨穩定，各項管制措施陸續放寬，彰化縣議會議長謝典林協助整合各單位資源，由縣議員張雪如帶領廣寧慈善團等人單位發動人力及勸募下，今天上午在縣議會贈送1萬份隨身酒精噴瓶給彰化縣各長照C據點、身心障礙機構及警察局派出所，希望平安度過此次疫情。

議長謝典林感謝所有捐贈的機關團體一起來做善舉，以及議員張雪如發起的捐贈活動，縣議會也會全力配合。

縣議員張雪如説，從新冠肺炎爆發以來，國人都感到非常恐慌，於是志工們24小時排班努力製作次氯酸水，從2月迄今已贈送超過150噸次氯酸水，提供給彰化縣、南投縣、台中市學校以及弱勢團體，特別感謝黃明朝、林傳凱、允強實業及各界慈善家，在議長謝典林的統籌之下，提供1萬瓶酒精小噴瓶。

縣長王惠美長說，感謝張雪如議員，把神明普渡眾生的慈悲心加以發揮，從弱勢孩子的照顧、弱勢家庭餐費的補助等慈善愛心，號召允強實業股份有限公司、員榮醫療體系、健祥傳愛協會、廣寧樂善團等單位及善心人士，從點線面不斷的發揚光大，此次受贈一萬瓶酒精，縣府會好好的妥善運用。

廣寧慈善會今天一大早由張雪如帶領下，動員大批志工分裝酒精，十分壯觀，在捐贈儀式結束後，由警察局、各長照機構等各受贈單位各自領回，不用再擔心買不到酒精消毒，確保安全衛生。

彰化縣長王惠美（前排左4）頒獎表揚給熱心捐贈1萬份隨身酒精噴瓶的單位及個人，以及慈廣寧慈善團等志工 。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（前排左4）頒獎表揚給熱心捐贈1萬份隨身酒精噴瓶的單位及個人，以及慈廣寧慈善團等志工 。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（左）頒獎表揚給熱心捐贈1萬份隨身酒精噴瓶的單位及個人。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（左）頒獎表揚給熱心捐贈1萬份隨身酒精噴瓶的單位及個人。記者劉明岩／攝影
彰化縣議會議長謝典林感謝所有捐贈的機關團體一起來做善舉，以及議員張雪如發起的捐贈活動，縣議會也會全力配合。記者劉明岩／攝影
彰化縣議會議長謝典林感謝所有捐贈的機關團體一起來做善舉，以及議員張雪如發起的捐贈活動，縣議會也會全力配合。記者劉明岩／攝影

酒精 新冠肺炎

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