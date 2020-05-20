日月潭環湖公車站將可遮陽避雨 6站景點設候車亭
為強化日月潭的觀光資源，南投縣針對日月潭環湖公車主要景點，同意在沿線將設置遮陽避雨的公車候車亭，經現勘後初步選擇在玄光寺、伊達邵、青年活動中心、文武廟、水社遊客中心、向山遊客中心等6處新建候車亭。
石慶龍表示，兩年前即建請公部門主管單位，盡早設置日月潭環湖公路沿線景區公車候車亭，讓遊客不用日廲雨淋，近日終於由工務處出面召集相關單位，一起到日月潭6處公車候車亭會勘，確定未來設置的定點位置及土地權責，年底前向交通部公路局申請明年度專案經費補助，爭取明年進行施工。
交通工程科指出，環湖公車設站預計明年可啟動，未來遊客來到日月潭便可輕鬆搭公車抵達各個重要景點，決定在玄光寺、伊達邵、青年活動中心、文武廟、水社遊客中心、向山遊客中心設置6處候車亭後，後續將由魚池鄉公所與縣政府共同就候車亭使用土地辦理移撥手續及設計施工計畫前置作業。
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