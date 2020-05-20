日月潭環湖公車站將可遮陽避雨 6站景點設候車亭

為強化日月潭的觀光資源，南投縣針對日月潭環湖公車主要景點，同意在沿線將設置遮陽避雨的公車候車亭，經現勘後初步選擇在玄光寺、伊達邵、青年活動中心、文武廟、水社遊客中心、向山遊客中心等6處新建候車亭。

石慶龍表示，兩年前即建請公部門主管單位，盡早設置日月潭環湖公路沿線景區公車候車亭，讓遊客不用日廲雨淋，近日終於由工務處出面召集相關單位，一起到日月潭6處公車候車亭會勘，確定未來設置的定點位置及土地權責，年底前向交通部公路局申請明年度專案經費補助，爭取明年進行施工。