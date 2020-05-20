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台中家商「悅讀方舟」圖書館大變身 媲美誠品與蔦屋

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中家商圖書館大變身！「社區共讀站－悅讀方舟」正式啟用，。改建後的圖書館翻轉陳舊擺設與傳統閱讀環境，利用燈光及視覺透視，大膽創新，妝點閱讀氛圍，將圖書館搖身一變成為媲美「誠品」及「蔦屋」書局的現代化圖書館。記者喻文玟／攝影
台中家商圖書館大變身！「社區共讀站－悅讀方舟」正式啟用，。改建後的圖書館翻轉陳舊擺設與傳統閱讀環境，利用燈光及視覺透視，大膽創新，妝點閱讀氛圍，將圖書館搖身一變成為媲美「誠品」及「蔦屋」書局的現代化圖書館。記者喻文玟／攝影

台中家商圖書館大變身！「社區共讀站－悅讀方舟」正式啟用，改建後的圖書館翻轉陳舊擺設與傳統閱讀環境，利用燈光及視覺透視，大膽創新，妝點閱讀氛圍，將圖書館搖身一變成為媲美「誠品」及「蔦屋」書局的現代化圖書館。

台中家商校長林怡慧說，共讀站打造成「愉悅度過閒暇時間」的環境，以人性化設計，改善自主學習空間，增加多元討論區及吧檯式閱讀友善空間。

隔間吧台和工業風櫥櫃，擺出美術老師侯宗岳與服科學生的城市速寫、文創產品，以及學生的3D列印展示品；圖書館志工學生許涵鈞說，進到圖書館比星巴克更星巴克，舒適的環境常讓人留連忘返。

圖書館主任李聖恩表示，社區共讀站來自全體師生命名票選，最後「悅讀方舟」脫穎而出，第二高票「悅來閱享你」也成為閱讀沙發區的暱稱，此外「戲說圖書館」微電影比賽，以圖書館為拍攝場景，發揮十足創意，前三名、佳作在揭牌當天頒獎，並公開播放作品。

校長林怡慧表示，去年3月因榮獲教育部師鐸獎而有機會到芬蘭教育考察，參訪了號稱北歐最美的「赫爾辛基頌歌中央圖書館」（Helsinki Central Library Oodi），回台灣後針對甫通過經費申請的社區共讀站與師生研商規劃，希望也能開啟學校圖書館的美學新風格，使圖書館不再是借書閱書的空間，而是一個走在時代尖端的知識交流中心。

改造後的「悅讀方舟」，學生可以在此設計3D列印作品，欣賞影音，小型發表會、體驗VR、AR等，甚至是在大面窗吧台享受陽光與咖啡，度過一段綠意盎然的靜謚時光，「悅讀方舟」現在已為台中家商實施新課綱自主學習的最佳場域，更是親師生流連的新天地！

台中家商圖書館大變身！「社區共讀站－悅讀方舟」正式啟用，。改建後的圖書館翻轉陳舊擺設與傳統閱讀環境，利用燈光及視覺透視，大膽創新，妝點閱讀氛圍，將圖書館搖身一變成為媲美「誠品」及「蔦屋」書局的現代化圖書館。記者喻文玟／攝影
台中家商圖書館大變身！「社區共讀站－悅讀方舟」正式啟用，。改建後的圖書館翻轉陳舊擺設與傳統閱讀環境，利用燈光及視覺透視，大膽創新，妝點閱讀氛圍，將圖書館搖身一變成為媲美「誠品」及「蔦屋」書局的現代化圖書館。記者喻文玟／攝影
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