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520登記結婚 清水戶政所溫馨甜蜜很熱鬧
台中市清水戶政所今天溫馨又甜蜜，520這天預約登記結婚有10對，到現場登記3對，每對新人臉上幸福洋溢，在戶政所幸福打卡版上拍照打卡，新人說，520這天登記結婚，好記又有意義。
彼此認識4年的陳先生和顏小姐，新郎在服飾業，新娘是客人，二人因此認識交往，選今天登記結婚，因為520的諧音就是「我愛你」；洪先生和鄭小姐認識5年，原本預計今年4月宴客，因疫情延後宴客，今天先登記結婚，也因為520這天很有意義，不想錯過。
清水戶政所表示，台中市府送每對新人禮物是成家福袋，清水戶所再贈送對杯、註生娘娘加持的好孕禮（好孕棉+好孕御守），一年內持好孕御守到清水所辦出生登記者加送生育禮尿布。
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