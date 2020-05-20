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下雨天老翁淋雨推車 鹿港2高中學生幫撐傘推車暖爆了
這幾天雨勢不斷，有網友在臉書社團「我愛鹿港小鎮」昨天貼出一張感人的照片，一名老翁身穿輕便雨衣推著推車，身旁有兩名穿著溪湖高中制服的學生，一人手撐傘，一人幫推車，照片在臉書上受到回響，貼文網友感動地說「如果照片上是你的孩子，我想跟你說聲謝謝，謝謝你把孩子教的這麼棒。」
貼文網友指出「在路上看到的鹿高孩子感動，我只想說孩子們我雖然不認識你們，但你們真的好優秀好棒」，照片中可見老翁推著裝滿物品的推車，下雨天還用帆布遮蓋，一名女學生將背包揹到前方，左手舉起黑傘幫老翁撐傘，另一手舉著未開的粉色雨傘，自己都快淋到雨，另一旁則有男學生未穿雨衣，雙手幫老翁推著推車。
有網友回應這已經不是學生第一次幫老翁了，貼出去年1月拍到的照片，同樣是推著推車的老翁，他彎著身軀，有4名女學生前後包夾幫忙推車，貼文指出「放學時間車水馬龍，一位年邁的阿公推著推車往回家的路慢慢前進，接著看到4位愛心滿滿的同學一起主動來幫阿公推推車」，也有網友說，曾在上學時間，看到很感動學生協助老爺爺上斜坡。
暖心貼文也釣出照片中的女學生家長回應「我看到我女兒，欣慰了啦」，陸續有人留言「好感人這些都是課本裡學不來的」、「 教育成功與否，從細節看出」。
鹿港高中秘書張富強說，老翁因住在學校後面，每天會將物品用推車推到早市去賣，下午再推回來，因正逢學生上下課時間，尤其下課常碰到老翁，這已經不是學生第一次幫忙老翁，學生都是自發性，多年下來都會有人將學生暖心舉動分享到臉書，前幾次也都有表揚學生善舉。
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