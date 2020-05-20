中科種樹5萬棵、綠建築21棟 取得鑽石級生態社區綠建築
中科管理局多年來持續推動「中科台中園區生態社區認證（EEWH-EC）」，最近正式取得鑽石級生態社區綠建築標章證書。管理局長許茂新上午說，這是對中科多年來在維護永續發展、友善環境的肯定。
他表示，中科管理局後續將以生態社區各項指標作為原則，持續改善既有園區各項環境，亦將致力於營造具競爭力之科學園區典範，以「生產、生活、生態、生命」之四生共榮(融)為核心理念，讓園區的發展與產業的繁榮能夠永續並進。
中科台中園區大部分位於大肚山東麓原來的台糖農場內，原為蔗田使用；園區開發採「分期開發」及「生態工法」方式進行，從生活的健康、舒適出發，對於園區環境進行全面性、系統性的環保設計，強調與環境共生共榮。
園區自民國92年7月公共工程與廠商建廠同步開發，至今已逾16年，期間種植喬木超過50000餘株，樹種達230種，生態綠網串連園區內公園及綠地面積約170公頃，占園區面積37%，且廣設自行車道約6km；區內有21棟建築物取得綠建築標章，並設有10座滯洪池，為友善環境作出了極大的努力，也徹底改善此區過去容易淹水的情形。
為評估10多年來園區生態維護成果，中科管理局專案辦理了為期2年的生態社區認證計畫，多方蒐集園區資料，駐地廠商也充分合作，協助提供了廠區多項資訊，以呈現園區在環境品質提升所作的努力。
台灣建築中心日前邀集生態社區評定委員至園區實地勘查了解台中園區的生態環境； 在評定會議上，台中園區在生態、節能減廢等指標上均獲得滿分，通過最高等級鑽石級認證，成為全國第5座獲得鑽石級標章的社區，肯定了園區多年來的努力。
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