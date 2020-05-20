中科種樹5萬棵、綠建築21棟 取得鑽石級生態社區綠建築

中科管理局多年來持續推動「中科台中園區生態社區認證（EEWH-EC）」，最近正式取得鑽石級生態社區綠建築標章證書。管理局長許茂新上午說，這是對中科多年來在維護永續發展、友善環境的肯定。

他表示，中科管理局後續將以生態社區各項指標作為原則，持續改善既有園區各項環境，亦將致力於營造具競爭力之科學園區典範，以「生產、生活、生態、生命」之四生共榮(融)為核心理念，讓園區的發展與產業的繁榮能夠永續並進。

中科台中園區大部分位於大肚山東麓原來的台糖農場內，原為蔗田使用；園區開發採「分期開發」及「生態工法」方式進行，從生活的健康、舒適出發，對於園區環境進行全面性、系統性的環保設計，強調與環境共生共榮。

園區自民國92年7月公共工程與廠商建廠同步開發，至今已逾16年，期間種植喬木超過50000餘株，樹種達230種，生態綠網串連園區內公園及綠地面積約170公頃，占園區面積37%，且廣設自行車道約6km；區內有21棟建築物取得綠建築標章，並設有10座滯洪池，為友善環境作出了極大的努力，也徹底改善此區過去容易淹水的情形。

為評估10多年來園區生態維護成果，中科管理局專案辦理了為期2年的生態社區認證計畫，多方蒐集園區資料，駐地廠商也充分合作，協助提供了廠區多項資訊，以呈現園區在環境品質提升所作的努力。