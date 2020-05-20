莫非定律發威？彰化縣恢復國一新生入學編班測驗

家有小六學童的彰化縣家長請注意，縣政府召集國中校長開會，決議今年恢復國一新生編班測驗，科目是國文和數學，測驗成績作為S型常態編班的依據。

彰化縣厲行國中常態編班政策，先前舉辦國一新生測驗作為編班依據，被舉報有仿效私校編班考試之嫌。縣政府教育處107、108年採行電腦亂數編班，出現學業成績好的學生集中某幾班，教育界人士戲稱「莫非定律」使然，越不希望功課好的學生在同一班，偏偏就編在一班。

縣政府教育處長陳逸玲說，教育部訂定的國民小學及國民中學常態編班及分組學習準則第6條，編班方式共有電腦亂數、S型編班及公開抽籤這三種；縣政府每年請國中事前蒐集校內教師教學意見回饋，邀集校長共同討論並議決當年度的編班方式，今年開會共識是根據新生的國文和數學測驗成績S型編班。

國一新生7月2日前往其就讀的國中完成報到手續，接著參加全縣統一題目的國文和數學測驗。因故無法在當天報到者，第一次補報到日期為7月22日，第二次補報到日期為8月19日，這兩次補報到採抽籤方式S型編班，教育處推估第二次補報到人數少，將集中抽籤分派到學生就讀的學校班級。