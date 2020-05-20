企業送爆閃燈助安全　大甲警分局設鄉間十字路口

台中市警局大甲分局表示，轄區部分重劃道路筆直且外來民眾不熟悉大甲地區路況，導致部分路口車禍頻傳，尤其是農業區重鎮的東西、南北路段，為提升大甲、大安地區民眾「行的安全」，大甲警分局思考如何改善轄內的交通設施、環境與執法，剛好維格工業公司總經理陳忠義要回饋地方，主動提到有意願捐贈LED爆閃燈，可補強這些許多民眾誤認車輛稀少可加速行駛，爆閃燈目前已設置完成。

大甲分局表示，車禍發生傷亡嚴重的鄉間小路，企業捐贈的爆閃燈，剛好設在這些路口提醒減速慢行，有如「光明燈」，大甲分局說，維格工業公司所贈的20組LED爆閃燈，期望能在重劃區的各東西南北路十字路上成為提醒社會大眾在行經燈光照明不佳、行車視線不明的路段時的「光明燈」，也將部分爆閃燈安置在日南工業區內道路寬大卻無三色標誌的路口。