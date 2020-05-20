520我愛你結婚登記 彰化各戶所加碼送對杯、水晶碗

今天是5月20日，依照往例，登記結婚的人數比平時多，去年有117對新人登記結婚，彰化縣今天到戶政所預約登記結婚的只有15對，但戶政人員說，今天非假日，本來就不需要預約登記，大都是直接到戶政所辦理即可。

今年是2020年，搭配今天日期諧音就是「愛你愛你我愛你」，預計不少新人會選擇今日結婚登記，縣內戶所準備了「筷樂成家筷子禮盒」，各鄉鎮還有加碼禮，像是員林送咖啡對杯，北斗送水晶碗組，要讓新人留下甜蜜的紀念。

一般認為今年因逢新冠肺炎疫情，許多婚宴延期，以及為配合蜜月婚假，連到影響上半年登記結婚意願，但彰化市戶政所統計今年1到4月有413對新人登記，去年同期有425對，數量差距並不大。

彰化戶政事務所主任江吉民說，去年520為非假日，戶政所本來就有上班，事先預約登記僅有一對，但當天實際登記的有16對，預計今天也可能是相同狀況，要到下班才能確定今天登記結婚實際數量。