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龜鹿二仙膠品質不一 漫天喊價 彰化醫中西合療有保障

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
衛福部彰化醫院啟動中西醫合作，經西醫檢測為骨鬆者，可轉介至中醫以龜鹿二仙膠濃縮丸治療，並以健保給付，減輕民眾負擔，大部分患者服用3個月後抽血檢測，都減緩了骨質流失。圖／彰化醫院提供
衛福部彰化醫院啟動中西醫合作，經西醫檢測為骨鬆者，可轉介至中醫以龜鹿二仙膠濃縮丸治療，並以健保給付，減輕民眾負擔，大部分患者服用3個月後抽血檢測，都減緩了骨質流失。圖／彰化醫院提供

台灣民間常以龜鹿二仙膠補筋骨，但市面價格差異大，品質不一，還屢傳出假貨，而骨鬆也是老年人的隱形殺手，衛福部彰化醫院啟動中西醫合作，經西醫檢測為骨鬆者，可轉介至中醫以龜鹿二仙膠濃縮丸治療，並以健保給付，減輕民眾負擔，大部分患者服用3個月後抽血檢測，都減緩了骨質流失。

彰化醫院中醫科主任馮天祥表示，骨鬆中醫稱為「骨痿」，主要是氣血不足，引起腎精虧損，骨枯髓減，因為腎主骨，腎虛則骨不壯、筋不強，所以中醫將骨鬆的病因歸結於腎虛，要補骨就要從腎著手，而龜鹿二仙膠常被用來當做預防骨鬆的方劑。

彰化醫院骨質疏鬆專科醫師陳柏辰說，骨鬆易骨折，其中髖關節骨折在台灣每年近2萬例，發生率高居亞洲第一，5年死亡率高達5成，嚴重性甚至超越大部分癌症，尤其女性停經後、男性50歲以後最好每年檢測骨質密度，骨質密度T值在-1至-2.5，就要提高警覺，進行保養，如果小於-2.5，代表已經骨質疏鬆，必須治療保養。

馮天祥說，龜鹿二仙膠主要藥材包括龜板與鹿角，另外加入枸杞、人參熬製而成，對強健骨質密度和減緩關節的退化，有其功效，但市面上有塊狀、膏狀、丸狀等各種外形，甚至以便宜豬皮、牛皮、下腳料熬製冒充，品質與價格差異大，不少業者甚至漫天喊價，因此彰化醫院引進合格科學中藥生產的龜鹿二仙膠濃縮丸，再加上中醫師診斷服用，確保民眾健康。

陳柏辰說出，今年中西醫合作治療骨鬆方案啟動後，上百位骨鬆病患轉介到中醫治療，3個月後再抽血檢驗骨質流失指標，大部分人都下降，顯示骨質流失變少，有了骨本。

59歲李姓婦人說，她今年初的骨質密度-2.9，被判定為骨鬆，只要稍走動，雙腳膝蓋就酸痛，服用了3個多月龜鹿二仙膠丸，接受中西醫合療3個月後抽血化驗，骨質流失指標大幅下降，覺得酸痛好多了，還能去健走。。

47歲施先生說，他被驗出有骨鬆，想服用龜鹿二仙膠，又不敢亂買，到彰化醫院中醫科就診，吃了3個月龜鹿二仙膠濃縮丸，骨質流失指標下降了，腰酸背痛也好很多了。

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