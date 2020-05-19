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中部空汙問題矛頭指向中火？ 台電：中火非主因實屬誤解

聯合報 / 記者趙容萱江良誠／台中即時報導
中部空汙問題，台中市、彰化縣及南投縣政府都將矛頭指向台電台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影
中部空汙問題，台中市、彰化縣及南投縣政府都將矛頭指向台電台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影

中部空汙問題，台中市、彰化縣及南投縣政府都將矛頭指向台電中火力發電廠。中火近年來生煤使用量遞減，南投縣環保局今天提出數據，縣內三處測站空氣品質不良天數隨著明顯下降。南投縣環保局長方信雄認為，不用生煤是國際趨勢，無論美國、加拿大和英國都把燃煤電廠撤除，台灣為什麼要一直留著？

台電表示，中部地區近年空品改善，是中央與地方政府全面管控各類汙染源的成效；中火去年用煤量較前年大減超過2成，但南投PM2.5年均濃度並未同比例下降，顯見所謂南投空汙主要來自中火的說法，實屬誤解。

台電說明，如果中火真如南投縣指稱為主要汙染源，中火去年用煤量較前年減少超過2成，南投縣去年的PM2.5年均濃度也應較前年大幅下降，但事實上南投縣去年PM2.5年均濃度僅較前年減少11%。

台電指出，相較之下，中火前年107年用煤量較106年僅減少約1成，南投縣前年的PM2.5年均濃度反而較106年減少13%。用煤量減幅較高，PM2.5濃度降幅反而較小，顯見空汙來源複雜，應採取全面治理的態度，才能解決問題。

對於台灣為什麼要一直留著燃煤電廠？ 台電說明，歐盟國家多有自產能源，亦有歐陸電網相連可互補有無，或持續使用核電，另部分國家(如加拿大水力)有豐富資源，因此有更大的減煤條件。我國能源約95%依賴進口，電力系統又屬獨立電網，能源安全的挑戰較其他國家嚴峻。能源條件與我國相仿的國家，如日本及韓國能源政策規劃2030年燃煤占比分別仍有 26%及36%。

台電表示，台電會盡力兼顧穩定供電與環境保護，面對空汙議題台電也會積極在電廠燃料源頭採購、持續改善排放環保設備、興建新機組採用最佳的空汙防制技術，確保民眾健康；以台中電廠為例，透過短期降載、中期改善空汙防制設備及新增室內煤倉、及長期新增燃氣機組等，為改善空品貢獻心力。

台電 中火 PM2.5

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