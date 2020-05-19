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前市府提供熱門地段供廠商修iBike 議員：喪權辱市

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳文政指出，一中商圈免費提供廠商作為修車據點，議員批離譜！圖／ 陳文政提供
台中市議員陳文政指出，一中商圈免費提供廠商作為修車據點，議員批離譜！圖／ 陳文政提供

台中市北區一中商圈精武路旁新興停車場內的市有建物閒置多年，前市府林佳龍執政時期，提供給i-Bike廠商修理車輛修理據點。台中市議員陳文政今天前往會勘，市府交通局人員表示，該處多年來是「無償」「免費」提供廠商使用，陳文政批i-Bike7年花市府預算5.15億元，又無償使用市府財產，說不過去。

交通局表示，新興停車場內建物原為倉庫使用，微笑單車公司向交通局申借部分空間，市府評估暫無其它使用計畫，前市府103年6月起同意提供業者借用部分空間，業者負擔水電費用及清潔責任。

業者借用面積不大，僅供臨時使用，並非長期駐點。不過交通局已請微笑單車公司搬遷清空，後續將與民政單位研議如何使用建物。

陳文政說，一中商圈寸土寸金，居民苦無里民活動中心場地，長年來向市府陳情，希望爭取精武路旁的新興停車場內的市府閒置建物，作為活動地點。但在前市長林佳龍任內，突然變成i-Bike的修理站，讓當地錯愕。

市議員陳文政今天邀請新興里長曹中萍、區公所、民政局與交通局等相關單位前往會勘了解，權責單位交通局人員竟當場坦承「該處沒有收廠商租金」免費提供給廠商修車，眾人都大呼不可思議！

陳文政表示，i-Bike7年拿市庫5.15億元，i-Bike廠商是來做生意，不是做公益的，台中市民並沒有佔i-Bike廠商的便宜；但市府多年無償提供市府財產給廠商使用，忽視當地活動中心的需求。陳文政表示，前市府留下的「爛攤子」現任市府有責任盤點、解決。

停車場 台中市 單車

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