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台中生煤條例釋憲如失敗 市府恐面對台電索賠鉅款

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議會針對「台中市生煤管制條例」聲請釋憲，議員擔心過不了。記者陳秋雲／攝影
台中市議會針對「台中市生煤管制條例」聲請釋憲，議員擔心過不了。記者陳秋雲／攝影

3月13日行政院函告「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分條文無效，造成台中市管制生煤丶要求台電興建煤倉恐於法無據，台中市議會聲請釋憲。市議員楊正中建議市府法制局，在聲請釋憲的這段空窗期，應新増訂現有管制生煤自治條例，捍衛市民健康。

楊正中表示，依地方制度法第18條明訂，環境保護屬地方自治事項。他問法制局長李善植，3月中央直接宣布「管制生煤、石油焦自治條例部分條文無效」有無侵犯地方自治事項？

李局長回答，自治條例105年1月26日就生效並送中央備查，若認為屬中央立法的委辦事項就應「不予核定」而非請台中市再研議，顯示當初中央也認為這昰地方自治事項。

楊正中說，法律不溯及既往原則法治理念，105年1月26日「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」發布實施，107年8月1日「空氣汙染防制法」修正公布全文100條施行。

楊正中認為，大法官解釋也不會溯及既往，行政院逕行公告「自始無效」對法律的溯及既往及明確性、安定性恐違憲。

但「自始無效」業者過去被台中市政府要求依管制生煤自治條例花數億元興建煤倉，還有再者中市府先前針對中火超量使用生煤等開罰1800萬，如業者提出國家賠償，市府如何面對？

法制局長李善植表示，如連釋憲最後被確定無效，台中市政府必須還中火相關賠償甚至是業者興建煤倉的費用，會造成市庫非常大的損失。另台電中火也提出訴願，因應自治條例部分無效造成內部訴願程序也無法進行。

楊正中說，聲請釋憲曠日廢時，這段空窗期要如何管制中火燃煤，楊正中建議市府法制局應考慮與環保局共同研議其他管制排放汙染物的措施，或是重新修訂現有的管制生煤自治條例，捍衛市民健康。

台中市 中火 釋憲

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