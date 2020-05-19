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賀蔡總統高票連任 南投小英之友送全縣幼童酒精
明天就是520，為祝賀總統蔡英文順利高票連任，南投縣小英之友會趕在總統、副總統就職典禮前，今捐贈5000瓶防疫酒精給全縣幼兒園小朋友，希望成為總統的民間力量，政府防疫的後盾，同時盼教導學童防疫從「小」做起。
南投縣小英之友會指出，國內疫情雖趨緩，但校園防疫不能停，為協助政府防疫，要當總統的民間力量，選在總統、副總統就職前將可隨身攜帶的酒精送給全縣公、私立幼兒園學童，祝賀蔡連任，也盼良好的衛生習慣和防疫觀念從小扎根。
南投縣小英之友會今在埔里鎮立幼兒園辦理捐贈儀式，由總會長蔡憲章代表致贈100毫升防疫酒精5000瓶給埔里鎮長廖志城和多名國小校長，後續將盡速把防疫酒精送到全縣的幼童的手上。
蔡憲章說，目前國外的疫情仍非常嚴重，還好台灣防疫做得很好，但國人還是不能掉以輕心，國內還是要做好防疫工作，考量後決定公益捐贈酒精給縣內小朋友，希望透過老師教導要戴口罩，也能透過噴酒精、勤洗手等良好的防疫衛生觀念。
行政院中部辦公室執行長蔡培慧、星元電力董事長張國鑫也到場參與，兩人則強調，「全世界防疫做得最好的國家是台灣」，也多虧國人配合戴口罩、勤洗手；南投小英之友會也提到，未來4年會站在民間立場，當總統的民間力量幫忙地方。
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