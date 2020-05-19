快訊

顧立雄任內最後一天 金管會一口氣重罰8家金融業2580萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／雙龍七彩吊橋開放有譜 林明溱：尊重地方決定

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
期待正式開放已久的雙龍七彩吊橋，南投縣長林明溱今天與部落10人決策小組座談後達成共識，將促成早日開放。記者黑中亮／攝影
期待正式開放已久的雙龍七彩吊橋，南投縣長林明溱今天與部落10人決策小組座談後達成共識，將促成早日開放。記者黑中亮／攝影

信義鄉雙龍七彩吊橋人潮不斷，但受疫情影響，開放日期始終未定，縣長林明溱今天趁會勘部落道路改善之便，順道與部落10人決策小組座談後達成共識，決定尊重部落決定、在風景區能和布農傳統文化結合下，縣府全力配合地方觀光發展，共同促成七彩吊橋早日開放。

社區發展協會理事長全美珍指出，七彩吊橋原訂4月1日開放，受疫情影響，經村民投票決定暫緩，最終決定何時開放，將由部落10人決策小組與觀光處進一步研商開放細節後，再共同商議出開放日程。

全美珍並說，對於七彩吊橋的開放，村民近來都樂觀其成，畢竟看到吊橋蓋好雖還沒開放，但每天卻是人潮不減，相信在疫情衝擊後，能夠增加不少觀光客的消費收入，但村民還是希望部落景歡能和布農傳統文化結合，可長可久的繁榮發展。

林明溱說，南投縣是全台疫情控制最好的觀光後花園，雙龍瀑布、七彩吊橋已經「未演先轟動」，至於何時開放，今天和部落達成早日開放的共識，一同帶動地方繁榮與商機，對於社區發展協會提出布農文化展演場及旅遊服務配套等訴求，已責成原民局及觀光局積極推動，展演場將由縣府補助經費，委由鄉公所依照部落族人的需要執行，一切尊重部落的最後決定。

鄉長全志堅表示，雙龍村民盼望七彩吊橋開放前，能把周遭接駁、停車及觀光導覽系統都完善後再開放，文化傳承上，地方村民希望能配合七彩吊橋景觀，再增闢設一處布農文化展演場，凸顯布農歲時祭儀「八部合音」等獨特文化，讓雙龍、地利、人和潭南這一線四村，成為部落的文化觀光財，和七彩吊橋一同吸引絡繹不絕的遊客前來體驗。

期待正式開放已久的雙龍七彩吊橋，南投縣長林明溱今天與部落10人決策小組座談後達成共識，將促成早日開放。記者黑中亮／攝影
期待正式開放已久的雙龍七彩吊橋，南投縣長林明溱今天與部落10人決策小組座談後達成共識，將促成早日開放。記者黑中亮／攝影
期待正式開放已久的雙龍七彩吊橋，南投縣長林明溱今天與部落10人決策小組座談後達成共識，將促成早日開放。記者黑中亮／攝影
期待正式開放已久的雙龍七彩吊橋，南投縣長林明溱今天與部落10人決策小組座談後達成共識，將促成早日開放。記者黑中亮／攝影

吊橋 疫情 傳統文化

延伸閱讀

南投斷指少年引感慨 林明溱清查清寒學生家庭送慰助金

林明溱小腹不見了！ 率縣府主管一同健行防疫

影／南投市紓困400件僅過5件 林明溱建議從寬認定

孝子4指遭截斷…林明溱捐三分之一月薪 中辦幫募款 社團助裝義肢

相關新聞

台中生煤條例釋憲如失敗 市府恐面對台電索賠鉅款

3月13日行政院函告「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分條文無效，造成台中市管制生煤丶要求台電興建煤倉恐於...

前市府提供熱門地段供廠商修iBike 議員：喪權辱市

台中市北區一中商圈精武路旁新興停車場內的市有建物閒置多年，前市府林佳龍執政時期，提供給i-Bike廠商修理車輛修理據點。...

賀蔡總統高票連任 南投小英之友送全縣幼童酒精

明天就是520，為祝賀總統蔡英文順利高票連任，南投縣小英之友會趕在總統、副總統就職典禮前，今捐贈5000瓶防疫酒精給全縣...

台中93公園一期工程今開工 解決淹水也打造美樂地

台中市南屯區公93公園將分兩期打造親水環境教育主題園區，第一期工程2.2公頃今天開工，以北側基地及滯洪池改造為主，並導入...

影／雙龍七彩吊橋開放有譜 林明溱：尊重地方決定

信義鄉雙龍七彩吊橋人潮不斷，但受疫情影響，開放日期始終未定，縣長林明溱今天趁會勘部落道路改善之便，順道與部落10人決策小...

台中親子舘今起開放囉！ 入館組數減半

因新冠肺炎疫情影響，台中市親子館原定休館至6月底，市府考量疫情趨於穩定，提前今天起恢復營運，市府社會局表示，恢復借閱教玩...

彰化空氣品質變好了 PM2.5年平均值7年來最低

彰化縣空氣品質變好了，據統計2019年全年度，空氣品質AQI良好及普通等級占比近9成，彰化縣PM2.5平均值為19.1微...

南投啟動防疫樂活 竹山率先宣布25日開放社區活動

新冠肺炎疫情已多日零確診，南投縣逐步解禁啟動防疫樂活新態度，同時希望民眾在維持個人防疫措施下，放心參與各項戶外活動，而竹...

影／捨不得仍想捐 草屯國小22學童群起剪髮助癌友

「捨不得仍想捐，能溫暖癌友就好。」為協助因化療掉髮的癌症病友、病童，南投縣草屯國小每年發起「一束髮絲傳送愛」義剪行動，今...

納骨塔價格混亂詐騙多 中市府：考慮推實價登錄平台

台中市議員黃健豪今天在市議會質詢時提到，台中市的公私立塔位數量失衡，價格混亂，衍生出許多消費糾紛，建議民政局應比照實價登...

數據會說話 中火減少燃煤量南投空品不良天數大幅減少

中火燃煤降低，南投縣空氣汙染獲得改善。南投縣環保局長方信雄說，南投縣70%空氣汙染來源，主要是台電台中火力發電廠，隨著中...

北屯神岡成育兒沙漠？ 社會局：盧秀燕任內公托要増5倍

台中市公設民營托嬰中目前有9處，但各地議員反映數量不足，民進黨議員曽朝榮等人表示，台中人口數最多的北屯區甚至1處都沒有！...

熱門新聞

頭份、竹南部分地區明天停水7小時

六都以外最大縣 彰化快跌破127萬人口 流失各有說法

彰化人口今年恐跌破127萬 遷到台中0到4歲流失最多

北市酒店舞廳將啟動實名制App 黃珊珊：最快周四復業

竹市路口再添安全設施 Z字綠斑馬現身經國路

骨癌女國中生化療愛心湧30萬 媽籲別再捐請給其他孩子

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。