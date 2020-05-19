影／雙龍七彩吊橋開放有譜 林明溱：尊重地方決定

信義鄉雙龍七彩吊橋人潮不斷，但受疫情影響，開放日期始終未定，縣長林明溱今天趁會勘部落道路改善之便，順道與部落10人決策小組座談後達成共識，決定尊重部落決定、在風景區能和布農傳統文化結合下，縣府全力配合地方觀光發展，共同促成七彩吊橋早日開放。

社區發展協會理事長全美珍指出，七彩吊橋原訂4月1日開放，受疫情影響，經村民投票決定暫緩，最終決定何時開放，將由部落10人決策小組與觀光處進一步研商開放細節後，再共同商議出開放日程。

全美珍並說，對於七彩吊橋的開放，村民近來都樂觀其成，畢竟看到吊橋蓋好雖還沒開放，但每天卻是人潮不減，相信在疫情衝擊後，能夠增加不少觀光客的消費收入，但村民還是希望部落景歡能和布農傳統文化結合，可長可久的繁榮發展。

林明溱說，南投縣是全台疫情控制最好的觀光後花園，雙龍瀑布、七彩吊橋已經「未演先轟動」，至於何時開放，今天和部落達成早日開放的共識，一同帶動地方繁榮與商機，對於社區發展協會提出布農文化展演場及旅遊服務配套等訴求，已責成原民局及觀光局積極推動，展演場將由縣府補助經費，委由鄉公所依照部落族人的需要執行，一切尊重部落的最後決定。