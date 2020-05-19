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彰化空氣品質變好了 PM2.5年平均值7年來最低

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化2019年空氣品質AQI良好及普通等級占比近9成。報系資料照
彰化2019年空氣品質AQI良好及普通等級占比近9成。報系資料照

彰化縣空氣品質變好了，據統計2019年全年度，空氣品質AQI良好及普通等級占比近9成，彰化縣PM2.5平均值為19.1微克/立方公尺，創下2013年環保署啟動手動監測7年以來首次低於20微克/立方公尺，較前1年改善幅度達全國第1名。

彰化環保局長江培根說，近來空汙的定汙染源被關注，對彰化來說中火還是重要污染源，燃煤量下降後有助空氣品質，但最主要還是縣內多年來以「源頭減量」、「勤查輔導」及「簡政便民」三大方向，推動26項空污改善策略，空氣品質明顯改善。

縣內固定汙染源中，重油鍋爐改為天然氣燃料部分，改善幅度比例為全國數一數二，也因彰化為農業大縣，環保局也著力改善農民露天燃燒稻草、果樹廢枝等農業廢棄物問題，去年起利用果樹廢枝破碎製成腐化菌，並積極推廣農民使用稻草分解腐化菌，讓垃圾變黃金，也有助空品。

空氣品質 農民

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