南投啟動防疫樂活 竹山率先宣布25日開放社區活動

新冠肺炎疫情已多日零確診，南投縣逐步解禁啟動防疫樂活新態度，同時希望民眾在維持個人防疫措施下，放心參與各項戶外活動，而竹山鎮公所則率先宣布25日起開放鎮內所屬活動中心（含集會所），並開始恢復本使用以及受理活動案申請，讓民眾逐步回歸正常生活。

鎮長陳東睦表示，最近大家真的悶壞了，為讓民眾能活絡筋骨，鎮公所公共空間慢慢開放，希望能為大家解解悶，首先開始開放25日之後的活動補助案申請。從25日之後，社區就可以使用活動中心，進行研習、課程的安排。

竹山鎮公所指出，從15日開始與縣府同步，針對社區關懷據點、c級巷弄長照站及長青健康活力補給站等，有鑑於疫情穩定控制，針對轄內活動中心的使用，公所將於25日再放寬，但考量疫情尚未完全解除防疫，像是參加者實名制、空間通風情況、社交距離、基本的測溫消毒等措施，一樣都不能少。

南投衛生局強調，量體溫、勤洗手、保持社交距離及搭乘大眾運輸時佩戴口罩，仍舊是避免社區傳染的個人防疫的必要動作，民眾外出至餐廳或攤販用餐時，可挑選有適當用餐距離、隔板，提供套餐的店家享受美食。