中市各行業何時鬆綁 盧秀燕：這週宣布

國內新冠肺炎疫情趨緩，台中市放寬市民洽公限制，市長盧秀燕今天表示，對於其他各種行業別或各種市民活動，包括畢業典禮及畢業旅行等，是否調整鬆綁將於這週宣布。

台南市、台北市及高雄市已陸續對酒店及舞廳有限度開放營業，至於台中市是否跟進，盧秀燕上午在市政會議中表示，如何調整及鬆綁是這週的重點。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，盧秀燕表示，市府已開放市民朋友至市府所屬機關進入各機關場所洽公，不需集中在1樓聯合洽公，但仍維持戴口罩、量體溫、消毒雙手等防疫措施。

盧秀燕指出，其他各行業別或各種市民活動，例如畢業季即將到來，包括畢業典禮及畢業旅行等活動，如何調整及鬆綁，將是本週的重點工作，一旦有結果，會依序向市民朋友宣布。

盧秀燕認為，市府之所以採謹慎、階段性、有條件開放，是因為台中是國際城市，進出的國際人口不少，目前台中居家檢疫人數仍超過1000人，因此市府以市民健康與防疫為最優先，針對可落實防疫，又兼顧民眾權益的活動與場所，將優先鬆綁並滾動調整。

此外，為推動聽障人士資訊平權，台中市政府由社會局與研考會合推市政會議手語翻譯服務，今天邀請協助中央疫情指揮中心記者會手語服務的資深手語翻譯員李振輝到場教學，與盧秀燕比出「資訊平權」、「台中讚」等手勢，並宣布市政會議除線上直播，即日起更啟動手語翻譯服務，讓全民了解市府預算、法案推行過程，落實弱勢平等、資訊平權。