影／捨不得仍想捐 草屯國小22學童群起剪髮助癌友

「捨不得仍想捐，能溫暖癌友就好。」為協助因化療掉髮的癌症病友、病童，南投縣草屯國小每年發起「一束髮絲傳送愛」義剪行動，今年吸引30多人響應，其中22名師生今剪去長髮，就盼自己的頭髮能製作假髮，助癌友重拾自信心。

草屯國小指出，「一束髮絲傳送愛」義剪行動邁入第5年，但今年因爆發肺炎疫情，原考量停辦，未料校內家長及學生熱切詢問行動期程，希望讓捐髮之愛別因疫中斷，日前評估近期疫情趨緩，又有剪髮業者願義務協助，因此決定延續辦理。

草屯國小禮堂今晨就陸續湧入願意捐髮的女學生，有姊妹檔相約響應，也有家長陪同的幼稚園或低年級學童前往，協助剪髮的Hi FIVE快剪專門店更派出7名設計師，瞭解每個捐髮者髮質狀況後，先以長尺仔細測量髮長，再進行修剪。

「Hi FIVE快剪」總經理黃翊宸說，因剪去的頭髮是要製作假髮供癌友使用，因此捐髮者的頭髮不僅要夠長，還要不燙不染，經測量達15至30公分長才能捐，而國小生因年紀尚小，頭髮多未做燙染造型，所以髮質狀況都不錯，符合捐髮條件。

但捐髮者心情大不同，姊妹檔的6年級潘韋彤仍有些緊張，她說，4年級時就捐過髮，那時捐了30公分，但現在要再捐，還是覺得不捨，但想到可以幫助癌友，讓他們覺得溫暖，就沒那麼心疼了；妹妹潘佩岑則是微笑直呼「不會捨不得啦」。