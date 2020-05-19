納骨塔價格混亂詐騙多 中市府：考慮推實價登錄平台

台中市議員黃健豪今天在市議會質詢時提到，台中市的公私立塔位數量失衡，價格混亂，衍生出許多消費糾紛，建議民政局應比照實價登錄，建構一個塔位的實價平台，也請法制局應加速消費者糾紛的處理機制。

黃健豪表示，由於台中市全面禁土葬，民眾家中如有往生者，多數都需要安置於納骨塔。但現有的公立塔位已趨近飽合，私立塔位使用率則約兩成左右，可見市民目前還是較傾向選擇公立塔位安置往生家屬，市府應再興建足夠的塔位。

對於私人納骨塔位，由於價格混亂，造成詐騙行為頻傳，增加民眾的不信任感，黃健豪則建議應比照房屋實價登錄機制，由民政局出面整合各民間業者，建立塔位的實價平台，一方面恢復市民信心，另外也可降低詐騙的機會。

黃健豪表示，現行規定的消費糾紛調解服務，第一次申訴的流程就要近一個月，且是請消費者與業者先協調，他質疑如果私下協調有用，誰還需要去找消保官，這個流程不僅時程拖太久，且根本沒有實質意義，應取消或是縮短時程，才能保障消費者權益。

黃健豪也在質詢時提到，許多網友有很多詐騙集團都在台中的刻版印象，自己也有接過不少投訴詐騙的加害者公司地址就設在府會園道，法制局的消費者服務中心應積極在校園或長輩聚會的場所，多宣導各項消費糾紛和詐騙的案例。