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數據會說話 中火減少燃煤量南投空品不良天數大幅減少
中火燃煤降低，南投縣空氣汙染獲得改善。南投縣環保局長方信雄說，南投縣70%空氣汙染來源，主要是台電台中火力發電廠，隨著中火生煤使用量降低，南投縣空氣品質逐步獲得改善。
南投縣環保局統計，近三年空氣品質不良天數，竹山監測站2017年測出有89天，2019年則降至34天，改善率為62%。埔里站的數據，則是從2017年的47天，降到2019年的3天，改善率達94%。
對照統計數據，2017年中火生煤使用量是1773萬公噸，2019年中火生煤降到1264萬公噸，顯示中火燃煤量愈低，空氣品質愈好。
方信雄表示，中火一年繳交的空污費達1億8000萬元，南投縣一年收的空汙費不過才80萬元，相差很大。他說，不用生煤是國際趨勢，無論美國、加拿大和英國，都把燃煤電廠撤除，台灣為什麼要一直留著。
南投縣核准的生煤許可一天才4公噸，但中火一天燃煤量就有5萬公噸，是南投全縣的1萬多倍，加上中龍鋼鐵也有2至3萬公噸，沒有從源頭控制排放，南投的空氣品質很難改善。
南投縣政府努力減少縣內空汙，針對砂石揚塵、工廠鍋爐、露天燃燒及汽機車廢氣加強稽查，將縣內的汙染排放降到最低，但還是需要中央從源頭減少中火廢氣排放，否則南投所有工廠停工，但中火不減少排放量，南投空氣依舊難改善，這就是為什麼中部縣市反對中火燃煤的原因。
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