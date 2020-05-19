北屯神岡成育兒沙漠？ 社會局：盧秀燕任內公托要増5倍

台中市公設民營托嬰中目前有9處，但各地議員反映數量不足，民進黨議員曽朝榮等人表示，台中人口數最多的北屯區甚至1處都沒有！他要求市府優先考慮在北屯設置親子館及公設民營托嬰中心。社會局規劃，市長任內4年計劃增加45處公托，未來目標要達到29行政區都有公幼。

市議會舉行民政委員會業務質詢，民進黨市議員曾朝榮、周永鴻、張家銨、蔡耀頡、蔡成圭聯合質詢，台中公設民營托嬰中心共9處，今年増加3處，但相較新北72處、台北75處包含托育家園，議員認為遠遠不足。

曾朝榮指出，北屯區是台中人口數最多的區域，2歲以下人口也最多，但北屯公設民營托嬰中心掛零，西屯、太平、大里都設置兩處公設民營托嬰中心，難道市府對北屯不重視嗎?成為「育兒沙漠。」

市議員周永鴻認為，公託設施不足和少子化互為因果。公托育兒設施不足，年輕夫妻沒辦法兼顧工作和孩子，不敢生小孩。周永鴻檢視神岡區兩歲以下人口有1795人、潭子區有2802人，竟然區內完全沒有公托設施。

他說，大安區兩歲以下僅471人都有公托設施，這對潭雅神地區超過5萬的年輕勞動人口不公平。

社會局指出，台中市長盧秀燕上任後積極推動「公托公幼倍增」市府預計4年增設公幼180班，113學年度達「校校有附幼」；4年增加45處公托，未來目標要達到29行政區都有公幼。