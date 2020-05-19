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建國科大畢業生動畫 藉變形人取水推廣重視環保

中央社 / 彰化19日電

彰化建國科大數媒設計系舉辦畢展，由學生施昱丞等人創作的動畫Green HuFo，描述變形人到湖邊取水，跌入湖中進入乾枯世界，讓世界回復生機的冒險故事，也藉此推廣重視環保。

彰化建國科技大學數位媒體設計系今天在校內的數位設計系館舉辦數媒系學生畢業成果展，成果展展出動畫、電玩遊戲以及紀錄片等，展現在校4年的學習成果。

在12件參展作品中，由卓新祐、許瑞承、許智惟、施昱丞以及劉榮狀等4名學生創作的動畫Green Hu Fo，參加新一代設計展，入圍新秀獎，也是中部大專院校相關科系，參加2D動畫類別唯一入圍的作品。

施昱丞表示，動畫初稿設定的是天堂和地獄，也針對這個設定發想出好幾個故事，後來決定以取水為主題，天堂就是有水的世界，地獄就是缺水的世界，延伸出有一群名為Hu Fo的變形人到湖邊取水，有人墜入湖中，因此意外進入地底的乾枯世界，並在神樹指引下，奉獻出生命，讓乾枯世界恢復生命。

施昱承說，同學們從大學三年級下學期就在籌備這部影片，如今很開心作品完成，也希望藉由影片提醒大家重視環保。

建國科大數位媒體設計系系主任鄭永熏則表示，從畢業生作品來看，可以證明彰化學子的表現不會比別縣市差，學校也有國際化的師資，讓學生跨文化進行學習，展現出來的創意更加奔放和寬廣。

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