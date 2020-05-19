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在地飄香40年 橋頭邊肉圓用古早味培養老主顧

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣南投市「橋頭邊肉圓」在當地飄香逾40年，想找古早味可喊個「一組（肉圓＋拉仔麵）」品嘗一番。記者賴香珊／攝影
南投縣南投市「橋頭邊肉圓」在當地飄香逾40年，想找古早味可喊個「一組（肉圓＋拉仔麵）」品嘗一番。記者賴香珊／攝影

南投縣南投市三和三路上「橋頭邊肉圓」販售品項簡單，肉圓、拉仔麵和豆腐、貢丸、豬血等超基本湯品，近年增加滷大腸、阿嬤炸肉2樣小菜，不超過10項卻在當地屹立逾40年，因價格實惠，用料實在，更帶著令人陷入回憶的古早味。

最早期的「橋頭邊肉圓」是第一代的廖阿嬤推著小攤車在南投市區擺攤，靠著糯米、在來米搭配一定比例地瓜粉，先蒸後炸出的軟Q粉皮，還有以8：2瘦肥比例的溫體豬肉做餡，打出口碑，在中山街橋頭有了店面，小小店面總是擠滿人。

第二代許老闆透露，接棒後傳承母親手藝，不僅軟嫩香Q的粉皮、扎實肉餡沒變，就連炸油仍是堅持自己買豬板油來煉，也保留了古早味的豬油香，加上只用米漿和二砂熬煮、不加色素的特製甜米醬和醬油膏，用原始純粹的口味服務顧客。

而40年來始終如一的還有拉仔麵，以及豆腐、貢丸、豬血等湯品，該店內的拉仔麵較一般油麵粗一些，麵身Q彈不軟糊，淋上帶有些許甜味的肉燥就是對味，湯品則能依自身喜愛選擇，若有選擇障礙，可直接點綜合湯，3個主角1次滿足。

食安需求演進，「橋頭邊肉圓」3年前從橋頭邊小店面換到對面的透天店面，空間寬敞、有空調和原木桌椅，用餐環境更乾淨舒適，還新增滷大腸、阿嬤炸肉2樣小吃；若想前往找尋古早味，不妨喊個「一組（肉圓＋拉仔麵）」品嘗一番。

南投縣南投市「橋頭邊肉圓」靠著肉圓、拉仔麵等古早味小吃在當地飄香逾40年。記者賴香珊／攝影
南投縣南投市「橋頭邊肉圓」靠著肉圓、拉仔麵等古早味小吃在當地飄香逾40年。記者賴香珊／攝影
南投縣南投市「橋頭邊肉圓」靠著肉圓、拉仔麵等古早味小吃在當地飄香逾40年。記者賴香珊／攝影
南投縣南投市「橋頭邊肉圓」靠著肉圓、拉仔麵等古早味小吃在當地飄香逾40年。記者賴香珊／攝影

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