大甲太白里活動空間如廁不便 民代爭取設公廁

台中市大甲太白里二高橋下是太白里民常活動和聚會空間，長期只有老舊的流動廁所，行動不便者如廁很困難，希望能設置固定式的公共廁所，台中市議員施志昌今天邀太白里長曾進財、太白里社區發展協會、交通部高速公路局、台中市政府觀光旅遊局和大甲區公所到場會勘，施志昌表示，目前已向高公局爭取到二高橋下可設置廁所用地，後續再向中市觀旅局爭取經費設置5座公廁。

施志昌表示，大甲太白里二高橋下經過立法院副院長蔡其昌一期與二期爭取，有生態池、休閒步道與環境美化的綠植栽等等，成為太白里里民重要的活動與休憩空間，溪北地區也開闢了相當多自行車道，從松柏漁港至匠師的故鄉、北堤東路與北堤西路等等，太白里二高橋下也成為車友經常行經與休息之處。雖然環境已整理過，但美中不足之處在於廁所過於老舊。

施志昌指出，此處的廁所是過去由太白里長與地方善心人士籌款搭建，是用竹籬所圍起的流動廁所，年久失修，因無無障礙設施，行動不便者難使用，希望能爭取設置5座公廁。

施志昌表示，現今高公局透過與台中市政府簽訂維護管理的契約，同意市府施作廁所，目前正在簽約中。後續會再向觀旅局爭取經費施作5座公廁，所需經費約350萬，包含男女廁各兩座，和一座無障礙廁所。