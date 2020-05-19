彰化高賓閣降租金終標出 設日照中心要等文資委員點頭

有80多年歷史的彰化縣縣定古蹟彰化鐵路醫院（原高賓閣）歷經5次招標去年底終於標出，得標單位有意規畫作為日照中心，也辦招商說明會尋求合適商業單位共同運作，但文資建物規劃作為長照用途，仍需經過文資審議會同意才能進一步裝修運轉。

彰化鐵路醫院2011年指定為縣定古蹟，經文化部及縣府、管理單位台鐵福委會籌措4836萬多元辦理修復，去年9月竣工卻歷經多次流標，活化進度一度卡關，最後台鐵職福會將20年租約期月租金從18萬元降為15萬元，且前半年免收租金，第5次招標由「彰化縣大愛照顧服務勞動合作社」得標，業者初步規劃二樓作為日照中心，一樓為商用空間。

彰化縣文化局長張雀芬說，台鐵福委會起初積極尋求連鎖商家進駐營運，但多次流標，改鎖定區域性或在地商家高，鐵路醫院二樓維持原有隔間，若作為日照中心反而可突破限制，但仍需經過文資審議會同意，目前得標業者還未將再利用計畫送進來審核。

大愛照顧服務勞動合作社林姓業者相當喜愛彰化鐵路醫院，多方評估投標希望進駐作為日照中心，林姓業者說，長照中的懷舊治療時常需要空間營造，長輩若能在老建物裡，就有現成環境，預計星期一到五作為在地長輩活動空間，晚間和假日也能提供其他單位使用，以及相關文史的展覽與商業展售，目前也尋覓理念相近業者，希望能在一樓設計「共享食堂」，讓銀髮族、孩子與居民都活用空間。

林姓業者說，上個月舉辦招商說明會，當時來很多人，但事後沒有實際進一步合作，加上目前規畫日照中心還未能定案，招商也有連帶有阻力。