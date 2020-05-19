就怕大雨致災停電出狀況 台電急籲「2不1通知」

南投縣鹿谷鄉前天因輕颱「黃蜂」外圍環流影響，當地廣興村因豪雨致災，造成當地部分住家停電，昨緊急搶修，今已復電；但今起梅雨鋒面預估帶來豪雨恐釀災情，台電呼籲，若停電或遇電線掉落外露，不撿拾、不碰觸、快通知台電處理。

台電指出，鹿谷廣興、彰雅2村交界處電線桿，前天遭不堪風雨倒塌設雜木給扯斷，導致廣興村1、2鄰住家暫時停電，經昨天緊急搶修，目前已恢復正常供電，但輕颱「黃蜂」雖遠離台灣，海上颱風警報也解除，但後續梅雨季鋒面仍恐致災。

根據中央氣象局預報，梅雨鋒面昨天深夜報到，估計這波鋒面將滯留台灣約6天，今起至24日，易有劇烈天氣，各地應慎防大雨或豪雨；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮更在「三立準氣象．老大洩天機」專欄預估恐有致災性大雨潛勢。

而豪大雨易致災，也恐造成淹水、停電等狀況，台電南投區營業處處長李宣昌表示，若發生停電事故，民眾可多加使用網路通報和查詢停復電資訊，沒有網路可使用則能透過1911客服專線，或直接撥打南投區處049-2350101專線電話通報。

李也提醒，梅雨期間，民眾應加強防範地下室及配電室淹水；若遇到配電線路掉落或外露就是「2不1通知」不撿拾、不碰觸、立即通知台電處理，以免觸電。此外，台電除將持續提升配電線路供電穩定性，也會特別關注梅雨期間供電狀況。