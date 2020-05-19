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影／台中市政會議首度手語翻譯 神級手譯員李振輝助陣

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市政會議今日領先六都加入全程手語翻譯，邀日前在中央流行疫情指揮中心防疫記者會上即時翻譯英文提問、網友譽為「神級手譯員」的李振輝領團手譯，為聽障民眾服務。記者余采瀅／攝影
台中市政會議今日領先六都加入全程手語翻譯，邀日前在中央流行疫情指揮中心防疫記者會上即時翻譯英文提問、網友譽為「神級手譯員」的李振輝領團手譯，為聽障民眾服務。記者余采瀅／攝影

為推動聽障資訊平權，台中市政會議今日領先六都加入全程手語翻譯，邀日前在中央流行疫情指揮中心防疫記者會上即時翻譯英文提問、網友譽為「神級手譯員」的李振輝領團手譯，為聽障民眾服務，市民可透過市長盧秀燕臉書直播觀看。

李振輝手語翻譯經驗豐富，多年來穿梭於全國各大活動，提供現場即時手語翻譯，今年3月在中央流行疫情指揮中心防疫記者會上，「零時差」的即時翻譯BBC 記者以英文提問，高度專業表現讓他爆紅，更被網友譽為「神級手譯員」。

台中市政會議今日起首度加入全程手語翻譯，盧秀燕今天上午以手語翻譯「資訊平等台中讚」她說，市政會議是城市中最高的行政決策會議，台中施政目標為「陽光政治」，因此去年率六都之先把市政會議全程公開直播，讓全國、全世界民眾可以看到直播。

盧秀燕說，「陽光政治」另個重要精神為「平等參與」、「照顧弱勢」，台中市政會議雖然全程直播，但聽障朋友聽不到聲音，從轉播無法完全了解決策內容，因此引進手譯員李振輝領隊台中市山海屯聲暉協進會進行翻譯，讓聽障朋友可以參與了解市政，邁入新紀元。

李振輝表示，政治場域有太多艱澀詞彙，對手譯員與聽障者都相當具考驗，台灣手譯員的人力相當不足，如果要翻譯市政會議的程級必須乙級證照以上，且不是取得證照就可即刻上台翻譯，目前全台只有52張乙級證照手譯員，但真正上台的人數不到一半，如未來各縣市的市政會議都有手譯需求，人力一定會捉襟見肘，需要及早做準備。

網友譽為「神級手譯員」的李振輝。記者余采瀅／攝影
網友譽為「神級手譯員」的李振輝。記者余采瀅／攝影
台中市政會議今日領先六都加入全程手語翻譯，邀日前在中央流行疫情指揮中心防疫記者會上即時翻譯英文提問、網友譽為「神級手譯員」的李振輝領團手譯，為聽障民眾服務。記者余采瀅／攝影
台中市政會議今日領先六都加入全程手語翻譯，邀日前在中央流行疫情指揮中心防疫記者會上即時翻譯英文提問、網友譽為「神級手譯員」的李振輝領團手譯，為聽障民眾服務。記者余采瀅／攝影

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