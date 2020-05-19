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美女護理師轉行 在台中左岸沖咖啡為顧客解憂
台中市南區東興路柳川河畔的「喝咖啡」咖啡館女老闆吳羽玄為人熱情、愛分享，7年前從護理師轉換跑道，夢想開設一家「台中左岸咖啡館」，能像對待老朋友般，分享咖啡、生活點滴。
這個夢想實現了，很多顧客上門為的是來杯咖啡、看看書、解憂，轉換好心情，還有顧客形容這是一家「解憂咖啡館」，吳羽玄開心地說，這就是她堅持下去的理由。
「喝咖啡」咖啡館近中山醫學大學附設醫院、台鐵大慶車站，為社區大樓一、二樓臨路店面，提供單品咖啡等飲品，早餐套餐、披薩、冷捲、鬆餅等，滿滿書牆的書可供取閱，滿屋咖啡香、聽著爵士樂放送，有的顧客來吃早午餐，也有的約了好友，點了咖啡、餐點，消磨一整個下午。
吳羽玄原擔任護理師，娘家在宜蘭，後隨著丈夫回台中工作，因常與病患互動，也樂於其中，尤其擔任慢性腎衰竭衛教師時，經常鼓勵病患透過藥物治療、調整飲食，以及日常照護等維護健康，發現病患除了生理層面，心理層面也要照顧到，她還花時間寫了一篇「慢性腎衰竭病患的心路歷程」論文。
吳羽玄7年前因同為護理師的妹妹提議轉換跑道開咖啡館，她愛咖啡，也覺得可以和更多人交流，很適合她，幾經思考後，決定創業，當時台鐵大慶站尚未高架化，她「台中左岸」東興路柳川河畔那份靜謐，開始她的「咖啡人生」。
吳羽玄指出，經營咖啡館不容易，從咖啡選豆，餐飲的搭配等都不能馬虎，可能受護理師養成教育影響，不但要品質好、有健康概念，還要賞心悅目，照顧身心靈，她對待顧客就像老朋友一樣，最開心是老顧客心情煩悶時，喝杯單品咖啡，分享生活點滴，重拾好心情，也有企業老闆喝杯單品咖啡再進公司，這也是她能堅持下去的理由。
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