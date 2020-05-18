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梨山彩虹囍事 開放12對新人
疫情嚴重須維持社交距離，讓今年的婚友聯誼活動幾乎全中斷，近日疫情趨緩，參山國家公園管理處將首辦「梨山彩虹囍事」雲端上的婚禮，開放12對海內外新人報名；台中議員建議改視訊聯誼，市府則表示9或10月應可恢復聯誼活動。
參山風管處指出，配合中橫60年活動，9月11至13日將在全國最高海拔2千多公尺梨山耶穌堂首辦聯合婚禮，號稱「雲端上的婚禮」，邀12對佳偶在群山環繞下得到祝福與見證。
即日起開放12對海內外新人報名，至7月9日止，每對報名費9999元，包括耶穌堂婚禮和體驗3天2夜的彩虹囍事部落遊程，有泰雅成年禮與新人之夜、高山茶席、梨山囍事婚紗拍攝、幸福午宴等。可上活動官網http://www.meet-trimnt.com.tw/wedding.html或參山國家風景區臉書粉絲專頁查詢。
中市議員林祈烽、施志昌也替新人請命，指市府去年辦8場次單身聯誼活動、680人參加，成功配對137對締造佳績；今年原規畫要辦9場次、760人參加，因疫情影響1場活動都沒辦成。
議員認為市府應有替代方案，或可改用網路視訊聯誼，但民政局長吳世瑋說，改用網路視訊達不到「親熱度」，所以不可行，如果疫情趨緩，可能9月或10月再來辦。
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