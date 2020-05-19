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厚熊笑狗 埔里咖啡館變身樂齡長照
南投縣埔里鎮新設的樂齡學習中心昨天揭牌，有別一般長照據點，創設照顧咖啡館，與暨大、巷弄文旅等在地產業合作，提供健康促進課程與長照知識，青銀互相照顧。
南投縣府指出，樂齡學習中心是銀髮族終身學習場域，讓長輩活到老、學到老；目前全縣共13個中心，其中埔里據點的「厚熊咖啡」很特別，由群聚在地產業模式，以社區營造、社會企業策略推動長照服務。
由愚人之友基金會創設的「厚熊咖啡」，採咖啡館意象營造內部，暨南大學和巷弄文旅、順騎自然、導覽解說協會等在地產業合作， 提供長輩健康促進、關懷照護等課程。暨大副校長江大樹說，多數長照據點都在活動中心或集會所，「厚熊咖啡」營造放鬆、友善氛圍，讓長輩活動，也提高民眾接觸長照意願。
縣府今年更與「厚熊咖啡」合作成立樂齡學習中心，昨天揭牌；副縣長陳正昇說，南投高齡化程度居於全國第三，更需資源與經費，透過官產學合作打造樂齡中心，提供專業且符合地方長輩需求的課程，成為縣內長照生力軍。
江大樹表示，暨大人文學院USR長照計畫團隊也發展出「厚熊笑狗（互相照顧）」相關教育教材與課程，會由師生或在地志工帶活動，帶動當地樂齡學習風氣。
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