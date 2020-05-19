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六都以外最大縣 彰化快跌破127萬人口 流失各有說法

聯合報 / 記者林敬家／彰化報導
彰化縣人口近來流失快，估算今年6月就會跌破127萬人，其中縣民遷往台中為最大宗，又以0到4歲流失最多。 圖／彰化縣政府提供
彰化縣人口近來流失快，估算今年6月就會跌破127萬人，其中縣民遷往台中為最大宗，又以0到4歲流失最多。 圖／彰化縣政府提供

彰化為6都之外第一大縣，百萬人口近來卻流失快，估算今年6月會跌破127萬人，縣民多遷往台中，又以0到4歲流失最多，議員批評縣府想以交通建設留人，根本緩不濟急。

縣長王惠美表示，彰化捷運鐵路高架化完成後，相信更多人會回彰化，畢竟地價比台中便宜。

彰化縣人口數從2010年達130萬7286是最高峰，隨後逐年下降，今年只剩下127萬521人，即將跌破127萬人；據縣府統計，遷往6都最大宗，又以台中市最多，5年來外移台中已有2萬8027人，其中0到4歲人口每年都少掉1、2千人，25歲到39歲5年來也達1萬5926人。

王惠美表示，彰化捷運、鐵路高架化完成後，相信更多人會回彰化，只要交通便捷，很多人願留在家鄉看顧長輩；彰化返鄉青農已達到1300多人，縣府持續推青年創業園區，爭取二林精密園區也希望年輕人能就近在彰化工作。

但縣議員吳韋達說，彰化高房價、低薪資才是人口流失原因之一，勞工工作條件不佳，薪資長期未提升，縣內又缺乏公園綠地與完善教育環境，中生代人口不斷流失，縣府應對症下藥。

彰化家扶基金會主任王震光觀察，台中市實施托育一條龍育嬰政策誘因大，讓不少25到35歲年輕父母將戶籍轉入台中，但實際上仍住在彰化，他認為彰化人口數應沒降低這麼多。

捷運 鐵路高架化 王惠美 創業

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