彰化人口今年恐跌破127萬 遷到台中0到4歲流失最多

彰化縣為6都之外的第一大縣，百萬人口近來流失快，估算今年6月就會跌破127萬人，其中縣民遷往台中為最大宗，又以0到4歲流失最多，5年來已遷出1萬586人，一般認為人口外流與台中托育政策有很大關係，彰化縣議員今天在議會質詢，批評縣府想以交通建設留人根本緩不濟急。

彰化縣人口數從2010年達130萬7286最高峰，隨後逐年下降，到今年只剩下127萬521人，即將跌破127萬人，根據縣府統計，彰化縣民遷往6都最大宗，其中又以台中市最多，5年來彰化外移台中已有2萬8027人，其中0到4歲人口每年都少掉1、2千人，25歲到39歲移入台中的主要年齡層，5年來也達1萬5926人。

彰化縣長王惠美表示，彰化的的捷運、鐵路高架化完成後，相信會有更多人回來彰化，彰化的地價畢竟是比台中便宜，只要交通便捷，很多人願意留在家鄉，看顧長輩，彰化縣返鄉青農也達到1千3百多人，縣府持續推青年創業相關園區，爭取二林精密園區也是希望年輕人能夠就近在彰化。

彰化縣議員吳韋達質詢時說，彰化高房價、低薪資才是人口流失原因之一，勞工工作條件不佳，薪資長期未提升，縣內缺乏公園綠地以及完善教育環境，中生代人口才會不斷流失，縣府應該針對流失族群對症下藥。

彰化家扶基金會主任王震光觀察，台中市實施托育一條龍育嬰政策誘因大，甚至只要開立證明工作地點在外縣市，嬰幼兒園同在外縣市托育或就讀同樣享有福利，縣內新生兒戶籍轉設台中市，其中父或母一方戶籍與新生兒一起轉人口到台中市，但25歲到35歲年輕同仁有人有人戶籍在台中，實際上仍住在彰化，他認為，實際彰化人口數應該沒降低這麼多。