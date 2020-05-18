快訊

馬英九拒出席蔡520就職 總統府：長輩應多給予關心

男檢疫趴趴走被罰還嗆「已脫產」 執行署發最後通牒曝下場

彰化人口今年恐跌破127萬 遷到台中0到4歲流失最多

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣人口近來流失快，估算今年6月就會跌破127萬人，其中縣民遷往台中為最大宗，又以0到4歲流失最多。圖／彰化縣政府提供
彰化縣人口近來流失快，估算今年6月就會跌破127萬人，其中縣民遷往台中為最大宗，又以0到4歲流失最多。圖／彰化縣政府提供

彰化縣為6都之外的第一大縣，百萬人口近來流失快，估算今年6月就會跌破127萬人，其中縣民遷往台中為最大宗，又以0到4歲流失最多，5年來已遷出1萬586人，一般認為人口外流與台中托育政策有很大關係，彰化縣議員今天在議會質詢，批評縣府想以交通建設留人根本緩不濟急。

彰化縣人口數從2010年達130萬7286最高峰，隨後逐年下降，到今年只剩下127萬521人，即將跌破127萬人，根據縣府統計，彰化縣民遷往6都最大宗，其中又以台中市最多，5年來彰化外移台中已有2萬8027人，其中0到4歲人口每年都少掉1、2千人，25歲到39歲移入台中的主要年齡層，5年來也達1萬5926人。

彰化縣長王惠美表示，彰化的的捷運、鐵路高架化完成後，相信會有更多人回來彰化，彰化的地價畢竟是比台中便宜，只要交通便捷，很多人願意留在家鄉，看顧長輩，彰化縣返鄉青農也達到1千3百多人，縣府持續推青年創業相關園區，爭取二林精密園區也是希望年輕人能夠就近在彰化。

彰化縣議員吳韋達質詢時說，彰化高房價、低薪資才是人口流失原因之一，勞工工作條件不佳，薪資長期未提升，縣內缺乏公園綠地以及完善教育環境，中生代人口才會不斷流失，縣府應該針對流失族群對症下藥。

彰化家扶基金會主任王震光觀察，台中市實施托育一條龍育嬰政策誘因大，甚至只要開立證明工作地點在外縣市，嬰幼兒園同在外縣市托育或就讀同樣享有福利，縣內新生兒戶籍轉設台中市，其中父或母一方戶籍與新生兒一起轉人口到台中市，但25歲到35歲年輕同仁有人有人戶籍在台中，實際上仍住在彰化，他認為，實際彰化人口數應該沒降低這麼多。

台中市 托育

延伸閱讀

游錫堃接見二林蔗農事件文化協會 讚彰化人文薈萃

民進黨彰化縣主委選舉 傳「染紅」爭議

直播喪家「送肉粽」衝流量 彰化網紅被判刑上訴被駁「毫無同理心」

彰化12家愛心企業捐住警器 部分開放鹿港居民免費申請

相關新聞

民進黨彰化縣主委選舉 傳「染紅」爭議

民進黨彰化縣黨部主委選舉競爭激烈，候選人許廣東今年提出資料指控，對手邱建富在2010年參加中國「海峽論壇」，2011年又...

南投綠營主委改選 簡百聰告羅美玲 羅：指控子虛烏有

民進黨地方黨部主委選舉白熱化，南投縣黨部主委候選人、草屯鎮代簡百聰指控，同為候選人的立委羅美玲任縣內新媳婦、台灣新住民等...

談觀光遊遊復甦 林佳龍：從發展區域觀光做起

交通部長林佳龍下午指出，最近將盤點在區域觀光上可投入的資源，以對三階段的觀光旅遊復甦重新檢視，包括增加硬體設施、軟體服務...

不一樣的樂齡學習中心 埔里「厚熊咖啡」做長照

南投縣埔里鎮樂齡學習中心今揭牌，有別於一般長照據點，該中心設置在由愚人之友基金會所創設的照顧咖啡館「厚熊咖啡」，與暨大、...

彰化縣暴雨後水閘塞滿垃圾 鄉鎮公所籲上游居民做環保

彰化縣今天上午8點到9點滂沱大雨，造成部分路段積水，更槽的是瞬間暴量雨水把上游垃圾沖到中、下游，彰南灌排渠道被垃圾阻塞，...

疫情趨緩不能鬆懈 溪湖鎮果菜市場公司今送萬張額溫卡

彰化縣溪湖鎮果菜市場公司製作額溫檢測卡，鎮長兼果菜市場公司董事長黃瑞珠今天送給全鎮國中、小學師生，也從今天起一連5天送給...

畢業季就業難？ 勞工局：台中還有2萬工作機會

後疫期時代如何保障勞工權益？台中市議員黃馨慧今天質詢表示，中央紓困政策勞工看的到、吃不到，台中市138萬名勞工只有10人...

因疫撐不住 埔里唯一的電影院今起暫熄燈號

新冠肺炎疫情雖趨緩，不少防疫政策漸解封，但先前因疫遭受衝擊的傷害已造成，南投縣埔里鎮唯一的電影院「山明影城」昨晚公告「今...

搶救後疫情經濟 台中購物節7月登場

疫情讓百業蕭條，台中市府7月將推出「台中購物節」，比去年延長達2個月，規模也擴大除實體商電，更結線上及電視購物平台，讓民...

全球博館日台中靜悄悄？文化局：有網紅宣傳加線上展演

5月18日為國際博物館日，今年以「多元與包容」為主題。台中市議員鄭功進發現，台中市政府文化局，即使官網上，連國際博物館日...

彰化12家愛心企業捐住警器 部分開放鹿港居民免費申請

住警器能在火災初期偵知煙霧及高溫並發出警報聲響，彰化縣推廣住警器裝設自2017年至今已有29起成功示警案例。鹿港鎮12家...

竹山送花綠美化大家搶著排 鎮公所推App預約

竹山鎮公所以廚餘有機土種植花卉，並從4月起，開辦樂活家園綠美化活動，每月第4個周六，都會準備1萬株花提供給民眾佈置自己的...

熱門新聞

太好心！下雨天遇車禍 雞婆解說員竟撿回一個女孩

韓國瑜施政報告 為請假選總統向市民道歉

影／誇張！半小時傾盆大雨 彰化花壇彰員路大淹水

南投虎頭山湧泉不竭 居民笑稱飲「虎尿」逾百年

2.1億元通霄溪伏流水工程照做 議員槓縣長

所長茶葉蛋創業背後有暖故事 10年「分享」的心沒間斷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。