埔里唯一山明影城暫歇 南投49萬人僅剩1家戲院

南投縣埔里鎮唯一電影院山明影城今天起「短期歇業」，復業日期未定，整個南投縣13鄉鎮市、49萬多的人口，只剩下位於南投市的南投大戲院苦撐，業者今天強調，不會歇業。

根據山明影城網站「短期歇業」公告，因疫情影響與影片延檔關係，自今天起影城「短期歇業」，未來將視新冠肺炎疫情和檔期狀況，調整經營日期，影城歇業期間，凡持到期團體票券者，可自動順延2個月。

公告一出，不少影迷感到不捨，也希望業者儘快再恢復營業，影迷紛紛表示，「期待你們回歸，感恩有你們」、「老闆加油，一定要回來」、「要撐住，埔里不能沒有電影院」；業者也回應，請不要太失望，只是短期暫停營業，影迷一定要等待回歸，營業日期將再公布。

埔里鎮以前有多家電影院，隨著人口外移，最後只剩山明影城，消費客群鎖定整個大埔里地區居民，包含魚池鄉、國姓鄉、仁愛鄉；而南投縣另一家首輪電影院，則是位於南投市的南投大戲院，業者也是苦撐經營，15日下午B廳的入場人數，終於突破10人。

南投大戲院業者蔡杰峰今天表示，為了影迷，「我們不會歇業」，但疫情確實影響很大，2月業績減半，3月減少6成，撐到4月及5月只剩往常1成營收，進戲院人數經常是個位數，因此這時選片就很重要，抓住在地影迷愛看的電影類型，多少有點幫助。