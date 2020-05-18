聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投綠營主委改選 簡百聰告羅美玲 羅：指控子虛烏有
民進黨地方黨部主委選舉白熱化，南投縣黨部主委候選人、草屯鎮代簡百聰指控，同為候選人的立委羅美玲任縣內新媳婦、台灣新住民等協會理事長卻剝削照服員薪資涉嫌侵占、背信，今遞狀控告；羅則回應，指控根本子虛烏有，不隨他起舞。
簡百聰今下午在律師林柏劭陪同下，到南投地檢署遞狀控告羅美玲涉嫌侵占、背信；他表示，羅擔任新媳婦關懷協會、台灣新住民權益關懷協會理事長，但其會內近期卻有7、8名照服員向他陳情，指控協會常假藉各種理由或手段扣錢。
簡還拿出一張薪資明細表，他表示，有照服員出具其薪資資料，證明協會照服員獲縣核撥長照2.0服務費6萬多元，但實際領取薪資卻僅4萬多元，足足少了3成，所以羅才被稱為「羅三成」，而她涉及剝削行為已觸法，今因此遞狀控告。
簡表示，很多人知道他要選縣黨部主委後陸續找他陳情，而為照顧弱勢維持正義，也盼黨內能高標準檢視候選人的言行和操守，因此才在主委選舉期間提告，同時藉由司法請檢察官調查。
羅美玲則表示，對於簡莫須有的指控「啼笑皆非」，不知道他口中的陳情照服員是誰，甚至有沒有這些人都不知道，子虛烏有的事，她就不隨他起舞。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言