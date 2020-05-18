南投綠營主委改選 簡百聰告羅美玲 羅：指控子虛烏有

民進黨地方黨部主委選舉白熱化，南投縣黨部主委候選人、草屯鎮代簡百聰指控，同為候選人的立委羅美玲任縣內新媳婦、台灣新住民等協會理事長卻剝削照服員薪資涉嫌侵占、背信，今遞狀控告；羅則回應，指控根本子虛烏有，不隨他起舞。

簡百聰今下午在律師林柏劭陪同下，到南投地檢署遞狀控告羅美玲涉嫌侵占、背信；他表示，羅擔任新媳婦關懷協會、台灣新住民權益關懷協會理事長，但其會內近期卻有7、8名照服員向他陳情，指控協會常假藉各種理由或手段扣錢。

簡還拿出一張薪資明細表，他表示，有照服員出具其薪資資料，證明協會照服員獲縣核撥長照2.0服務費6萬多元，但實際領取薪資卻僅4萬多元，足足少了3成，所以羅才被稱為「羅三成」，而她涉及剝削行為已觸法，今因此遞狀控告。

簡表示，很多人知道他要選縣黨部主委後陸續找他陳情，而為照顧弱勢維持正義，也盼黨內能高標準檢視候選人的言行和操守，因此才在主委選舉期間提告，同時藉由司法請檢察官調查。

羅美玲則表示，對於簡莫須有的指控「啼笑皆非」，不知道他口中的陳情照服員是誰，甚至有沒有這些人都不知道，子虛烏有的事，她就不隨他起舞。